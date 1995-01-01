Вейналдум готов уйти из «ПСЖ» в аренду, чтобы играть чаще

Вот честно, не понимаю, ради чего он уходил из Ливерпуля? Команда на ходу, главный тренер доверяет, нет погнал я за баблом, а теперь ноет, что играть хочет. Имбецил
Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум может сменить команду в январе.
31-летний футболист хочет играть чаще и ради этого готов уйти в аренду.
Приоритет голландца – возвращение в АПЛ.
- Вейналдум присоединился к «ПСЖ» прошлым летом.
- Он провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
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