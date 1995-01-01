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    Вейналдум готов уйти из «ПСЖ» в аренду, чтобы играть чаще

    Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум может сменить команду в январе.

    31-летний футболист хочет играть чаще и ради этого готов уйти в аренду.

    Приоритет голландца – возвращение в АПЛ.

    • Вейналдум присоединился к «ПСЖ» прошлым летом.
    • Он провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1361

      ab15488 1 час назад

      Вот честно, не понимаю, ради чего он уходил из Ливерпуля? Команда на ходу, главный тренер доверяет, нет погнал я за баблом, а теперь ноет, что играть хочет. Имбецил

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