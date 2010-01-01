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    Левандовски – первый игрок в топ-5 лигах Европы с 20 голами в текущем чемпионате

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:2) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

    Этот гол стал для него 20-м в 18 играх текущего розыгрыша Бундеслиги.

    В сезоне-2021/22 поляк первым в топ-5 европейских лигах отличился 20 раз в чемпионате.

    Ближайшие преследователи Левандовски – Патрик Шик («Байер», 16), Душан Влахович («Фиорентина», 16) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 16).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2481

      BlackMurder 24 минуты назад

      Зачем писать про Левандовски, когда лучший у всех Месси? Мне кажется если Месси ноги оторвет, золотой мяч дадут ему

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