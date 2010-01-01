Левандовски – первый игрок в топ-5 лигах Европы с 20 голами в текущем чемпионате

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:2) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

Этот гол стал для него 20-м в 18 играх текущего розыгрыша Бундеслиги.

В сезоне-2021/22 поляк первым в топ-5 европейских лигах отличился 20 раз в чемпионате.

Ближайшие преследователи Левандовски – Патрик Шик («Байер», 16), Душан Влахович («Фиорентина», 16) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 16).