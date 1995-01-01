«Манчестер Сити» интересуется Гави. Отступные – 42 миллиона (El Nacional)

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Гави.
По информации El Nacional, английский клуб готов заплатить отступные за испанца в размере 41,75 миллиона фунтов, если сам футболист хочет сменить клуб.
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Гави.
По информации El Nacional, английский клуб готов заплатить отступные за испанца в размере 41,75 миллиона фунтов, если сам футболист хочет сменить клуб.