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    «Манчестер Сити» интересуется Гави. Отступные – 42 миллиона (El Nacional)

    «Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Гави.

    По информации El Nacional, английский клуб готов заплатить отступные за испанца в размере 41,75 миллиона фунтов, если сам футболист хочет сменить клуб.

    • «Барселона» уверена, что продлит контракт с Гави.
    • В то же время подписать Гави хочет «Челси».
    • Рыночная стоимость испанца – 25 миллионов евро.

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    Источник: El Nacional

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