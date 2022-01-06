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    «Барселона» готова продлить контракт с Роберто при условии сокращения зарплаты

    «Барселона» хочет сохранить в составе полузащитника Серхи Роберто, чье соглашение с клубом истекает через полгода.

    29-летнему футболисту готовы предложить новый контракт на два года, если он согласится на значительное сокращение зарплаты.

    Представители «Барсы» проведут встречу с агентом испанца в ближайшие дни.

    • В текущем сезоне Роберто забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Серхи – воспитанник «Барселоны».
    • Сейчас игрок восстанавливается после операции на правом бедре.

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +640

      СуперПАВ9 32 минуты назад

      Надаели уже продайте всю команду и успокойтесь уже

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