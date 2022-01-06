«Барселона» готова продлить контракт с Роберто при условии сокращения зарплаты

Надаели уже продайте всю команду и успокойтесь уже
«Барселона» хочет сохранить в составе полузащитника Серхи Роберто, чье соглашение с клубом истекает через полгода.
29-летнему футболисту готовы предложить новый контракт на два года, если он согласится на значительное сокращение зарплаты.
Представители «Барсы» проведут встречу с агентом испанца в ближайшие дни.
- В текущем сезоне Роберто забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Серхи – воспитанник «Барселоны».
- Сейчас игрок восстанавливается после операции на правом бедре.