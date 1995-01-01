Захарян – в топ-10 самых дорогих молодых футболистов мира по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте не старше 18 лет.

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян занял в нем десятое место. Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

В тройку лидеров вошли англичанин Джуд Беллингем (75 миллионов евро), а также немцы Флориан Вирц (70 миллионов евро) и Джамал Мусиала (55 миллионов евро).