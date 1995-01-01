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    Захарян – в топ-10 самых дорогих молодых футболистов мира по версии Transfermarkt

    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте не старше 18 лет.

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян занял в нем десятое место. Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

    В тройку лидеров вошли англичанин Джуд Беллингем (75 миллионов евро), а также немцы Флориан Вирц (70 миллионов евро) и Джамал Мусиала (55 миллионов евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8702

      САДЫЧОК 7 минут назад

      Никакого оптимизма ! Цена взвинчена , только из за нашего чемпионата . Игрок хороший , но очень медленный , перспектив в Европе - нет !

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      Рейтинг: +55958

      portero 1 час назад

      вселяет оптимизм, мудрости его ближним!!! чтоб наставляли его на путь правильный.....

      0
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      Рейтинг: +6926

      серега кашин 2 часа назад

      еще пару лет в россии и про него в европе просто забудут

      0
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      Рейтинг: +521

      Aleksey! 2 часа назад

      Срочно нужно ему сваливать в европейский чемпионат , пока не испробовал вкус российского пофигизма в футболе при получении за это больших денег.

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      Рейтинг: +369

      ASG > Aleksey! 2 часа назад

      там зп в 2 раза меньше и в 3 раза больше нужно работать, никто не поедет)

      1
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      Рейтинг: +33

      Ellesar North > ASG 23 минуты назад

      меньше? от игры зависит

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