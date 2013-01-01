ЦСКА находится на финальной стадии переговоров с Мединой (Николо Скира)

Лучше хорошего напа подписать, а то Деревянный и Немощный не сильно-то и забивают.
Полузащитник Хесус Медина, ставший свободным агентом на прошлой неделе, близок к переходу в ЦСКА.
По информации журналиста Николо Скиры, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Контракт с 24-летним парагвайцем будет рассчитан на четыре года.
- 31 декабря истек контракт Медины с «Нью-Йорк Сити».
- В составе команды из МЛС он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.
- Рыночная стоимость парагвайца – 5 миллионов евро.