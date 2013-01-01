ЦСКА находится на финальной стадии переговоров с Мединой (Николо Скира)

Полузащитник Хесус Медина, ставший свободным агентом на прошлой неделе, близок к переходу в ЦСКА.

По информации журналиста Николо Скиры, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Контракт с 24-летним парагвайцем будет рассчитан на четыре года.