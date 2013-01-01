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    ЦСКА находится на финальной стадии переговоров с Мединой (Николо Скира)

    Полузащитник Хесус Медина, ставший свободным агентом на прошлой неделе, близок к переходу в ЦСКА.

    По информации журналиста Николо Скиры, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Контракт с 24-летним парагвайцем будет рассчитан на четыре года.

    • 31 декабря истек контракт Медины с «Нью-Йорк Сити».
    • В составе команды из МЛС он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.
    • Рыночная стоимость парагвайца – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2297

      Радио1000шумеров 53 минуты назад

      Лучше хорошего напа подписать, а то Деревянный и Немощный не сильно-то и забивают.

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