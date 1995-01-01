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    «Челси» – «Ливерпуль»: в последних 13 матчах АПЛ в Лондоне Салах поучаствовал в 13 голах

    В 19:30 по Москве начнется матч 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем». Согласно статистике, гости должны забить и в голе должен поучаствовать нападающий Мохамед Салах.

    Дело в том, что в последних своих 13 матчах АПЛ в Лондоне Салах поучаствовал в 13 голах (в среднем один за встречу). Египтянин восемь раз забил и пять раз ассистировал.

    • Салах – рекордсмен «Ливерпуля» по голам в АПЛ в Лондоне (13).
    • Салах – лучший бомбардир сезона АПЛ.
    • «Ливерпуль» в случае победы обгонит «Челси» в таблице.

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    Источник: Бомбардир.ру

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