«Челси» – «Ливерпуль»: в последних 13 матчах АПЛ в Лондоне Салах поучаствовал в 13 голах

В 19:30 по Москве начнется матч 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем». Согласно статистике, гости должны забить и в голе должен поучаствовать нападающий Мохамед Салах.

Дело в том, что в последних своих 13 матчах АПЛ в Лондоне Салах поучаствовал в 13 голах (в среднем один за встречу). Египтянин восемь раз забил и пять раз ассистировал.