«Челси» – «Ливерпуль»: в последних 13 матчах АПЛ в Лондоне Салах поучаствовал в 13 голах

В 19:30 по Москве начнется матч 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем». Согласно статистике, гости должны забить и в голе должен поучаствовать нападающий Мохамед Салах.
Дело в том, что в последних своих 13 матчах АПЛ в Лондоне Салах поучаствовал в 13 голах (в среднем один за встречу). Египтянин восемь раз забил и пять раз ассистировал.
- Салах – рекордсмен «Ливерпуля» по голам в АПЛ в Лондоне (13).
- Салах – лучший бомбардир сезона АПЛ.
- «Ливерпуль» в случае победы обгонит «Челси» в таблице.
Источник: Бомбардир.ру