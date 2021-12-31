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    «Тотальное доминирование над соперниками из Москвы». «Зенит» опубликовал новогоднее поздравление

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала поздравление с Новым годом. В нем перечислены успехи клуба в 2021 году.

    «Дорогие болельщики! Ровно 12 месяцев назад мы пообещали сделать всe, чтобы 2021-й стал гораздо лучше 2020-го. Надеемся, мы сдержали слово, ведь минувший год был действительно богат на события.

    Весной мы все вместе отпраздновали очередное – восьмое в истории петербургского клуба – звание чемпионов страны, причем яркая и безоговорочная победа была добыта в матче с прямым конкурентом. Эти золотые медали РПЛ стали очередным шагом на пути к долгожданной второй звезде на эмблеме.

    Летом «Зенит» стартовал в новом сезоне-2021/22 с подходящим для флагмана российского футбола слоганом «Громче и ярче!». Намерения не сдавать своих позиций, а лишь расцвечивать игру новыми красками, были наглядно продемонстрированы в матче за первый трофей сезона – Суперкубок России, – который в шестой раз отправился на хранение в Санкт-Петербург.

    Осенью сине-бело-голубые вступили в борьбу в Лиге чемпионов в самой сложной компании соперников за последние годы – и достойно провели групповой этап. Пускай выйти в плей-офф ЛЧ «Зениту» не удалось, но евровесну в Лиге Европы клуб себе обеспечил, а итоговый матч в группе против «Челси» на «Газпром Арене», который закончился результативной ничьей 3:3, стал настоящим украшением всего игрового дня.

    Прибавьте к этому тотальное доминирование команды Сергея Семака над соперниками из Москвы – два домашних матча РПЛ в октябре против «Спартака» и «Динамо» закончились с общим счетом 11:2 в пользу петербуржцев, а разгром красно-белых (7:1) стал крупнейшей победой над ними в истории клуба, – и титул зимнего чемпиона, который четвертый сезон подряд уезжает на берега Невы. Выходит, год действительно был что надо!

    Впрочем, мы абсолютно уверены, что благодаря вашей поддержке 2022-й будет еще громче и ярче! Давайте сделаем это вместе!

    С Новым годом, сине-бело-голубые! Будьте счастливы!».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии44
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    • ...
      Рейтинг: +5037

      R_a_i_n 6 минут назад

      И с каких пор Зенит стал позицианировать себя со львами?? Бомжи и есть бомжи))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3159

      Иван Петров 1986 24 минуты назад

      Эти перлы от зенита просто глупость. Зенит на слуху то последние лет десять, после того как присосался к газпромовской сиське. До этого про него и не слышно было.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5037

      R_a_i_n > Иван Петров 1986 7 минут назад

      Как власть поменяется, думаю Зенит так же в небытие уйдет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3159

      Иван Петров 1986 > R_a_i_n 6 минут назад

      Несомненно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11952

      Barmaleushka 35 минут назад

      А сейчас на сайте тотальное возгорание свинских пуканов )))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1349

      Тазит 1 час назад

      Про эпическую ничейку с Мяльмёй на выезде забыли упомянуть...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +144

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Бетис дырявить тоже будет скоро помойных

      1
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      Рейтинг: +3310

      Axe111 1 час назад

      )))

      0
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      Рейтинг: +6514

      nik55 1 час назад

      бомжи----сменят мюллера и вы в жопе

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      а в европе газмяс все имеют и дырявят(((

      0
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      Рейтинг: +635

      Vitaga 1 час назад

      глупая похвальба. все и так понимают что сейчас нет соперников для Зенита в РПЛ. миллиардные вливания газпрома делают питерский клуб вне конкуренции в нашем чемпионате. так можно поднять любой клуб - был бы президент чеченцем - сейчас Терек или Ахмат по новому был бы суперклубом и чечены куражились бы над тупыми русскими

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12178

      NewLife 2 часа назад

      Столько хвальбы и при этом ни разу не упомянуть Карася и российских пенсионеров, это подло.

      3
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