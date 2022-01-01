«Тотальное доминирование над соперниками из Москвы». «Зенит» опубликовал новогоднее поздравление

Пресс-служба «Зенита» опубликовала поздравление с Новым годом. В нем перечислены успехи клуба в 2021 году.

«Дорогие болельщики! Ровно 12 месяцев назад мы пообещали сделать всe, чтобы 2021-й стал гораздо лучше 2020-го. Надеемся, мы сдержали слово, ведь минувший год был действительно богат на события.

Весной мы все вместе отпраздновали очередное – восьмое в истории петербургского клуба – звание чемпионов страны, причем яркая и безоговорочная победа была добыта в матче с прямым конкурентом. Эти золотые медали РПЛ стали очередным шагом на пути к долгожданной второй звезде на эмблеме.

Летом «Зенит» стартовал в новом сезоне-2021/22 с подходящим для флагмана российского футбола слоганом «Громче и ярче!». Намерения не сдавать своих позиций, а лишь расцвечивать игру новыми красками, были наглядно продемонстрированы в матче за первый трофей сезона – Суперкубок России, – который в шестой раз отправился на хранение в Санкт-Петербург.

Осенью сине-бело-голубые вступили в борьбу в Лиге чемпионов в самой сложной компании соперников за последние годы – и достойно провели групповой этап. Пускай выйти в плей-офф ЛЧ «Зениту» не удалось, но евровесну в Лиге Европы клуб себе обеспечил, а итоговый матч в группе против «Челси» на «Газпром Арене», который закончился результативной ничьей 3:3, стал настоящим украшением всего игрового дня.

Прибавьте к этому тотальное доминирование команды Сергея Семака над соперниками из Москвы – два домашних матча РПЛ в октябре против «Спартака» и «Динамо» закончились с общим счетом 11:2 в пользу петербуржцев, а разгром красно-белых (7:1) стал крупнейшей победой над ними в истории клуба, – и титул зимнего чемпиона, который четвертый сезон подряд уезжает на берега Невы. Выходит, год действительно был что надо!

Впрочем, мы абсолютно уверены, что благодаря вашей поддержке 2022-й будет еще громче и ярче! Давайте сделаем это вместе!

С Новым годом, сине-бело-голубые! Будьте счастливы!».