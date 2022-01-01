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  • «Тотальное доминирование над соперниками из Москвы». «Зенит» опубликовал новогоднее поздравление

«Тотальное доминирование над соперниками из Москвы». «Зенит» опубликовал новогоднее поздравление

1 января 2022, 16:32
65

Пресс-служба «Зенита» опубликовала поздравление с Новым годом. В нем перечислены успехи клуба в 2021 году.

«Дорогие болельщики! Ровно 12 месяцев назад мы пообещали сделать всe, чтобы 2021-й стал гораздо лучше 2020-го. Надеемся, мы сдержали слово, ведь минувший год был действительно богат на события.

Весной мы все вместе отпраздновали очередное – восьмое в истории петербургского клуба – звание чемпионов страны, причем яркая и безоговорочная победа была добыта в матче с прямым конкурентом. Эти золотые медали РПЛ стали очередным шагом на пути к долгожданной второй звезде на эмблеме.

Летом «Зенит» стартовал в новом сезоне-2021/22 с подходящим для флагмана российского футбола слоганом «Громче и ярче!». Намерения не сдавать своих позиций, а лишь расцвечивать игру новыми красками, были наглядно продемонстрированы в матче за первый трофей сезона – Суперкубок России, – который в шестой раз отправился на хранение в Санкт-Петербург.

Осенью сине-бело-голубые вступили в борьбу в Лиге чемпионов в самой сложной компании соперников за последние годы – и достойно провели групповой этап. Пускай выйти в плей-офф ЛЧ «Зениту» не удалось, но евровесну в Лиге Европы клуб себе обеспечил, а итоговый матч в группе против «Челси» на «Газпром Арене», который закончился результативной ничьей 3:3, стал настоящим украшением всего игрового дня.

Прибавьте к этому тотальное доминирование команды Сергея Семака над соперниками из Москвы – два домашних матча РПЛ в октябре против «Спартака» и «Динамо» закончились с общим счетом 11:2 в пользу петербуржцев, а разгром красно-белых (7:1) стал крупнейшей победой над ними в истории клуба, – и титул зимнего чемпиона, который четвертый сезон подряд уезжает на берега Невы. Выходит, год действительно был что надо!

Впрочем, мы абсолютно уверены, что благодаря вашей поддержке 2022-й будет еще громче и ярче! Давайте сделаем это вместе!

С Новым годом, сине-бело-голубые! Будьте счастливы!».

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (65)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mariner
1641046331
С Новым Годом лучший клуб и его фанатов! Вперёёёёд за Питер! )
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Блямба
1641047262
Пьяные новогодние слюнявые дружелюбия закончились?)) Ну,погнали по -новой!) -- но всё равно.,всех,кто выжил в борьбе "красного и белого".,кто ещё не "синий".и не дай ,Господи "зелёный" с Новым..
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JTherry
1641048039
бомжи самоутверждаются за счет московских клубов, или провинциальные комплексы Миллера "доминирования" над столицей с "тотальным" админресурсом и беспрецедентным вливанием госбабла в команду не дают спокойно спать чиновнику с "кукурузины" с видом на Финский залив..?)))
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ААМ
1641049821
Главное продолжить начатое в 2022 году.
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Форвард 79
1641051270
Я не понимаю, как можно упиваться разгромной победе над явно слабее себя соперником и при этом быть спокойным к явно слабой игре в европе. Это как говорится удел слабого. А 7:1 это самовнушение, что все хорошо. А на самом деле все очень даже не хорошо. Хорошо было в 2008г, хорошо было осенью 2015, а сейчас далеко не хорошо!
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NewLife
1641051554
Столько хвальбы и при этом ни разу не упомянуть Карася и российских пенсионеров, это подло.
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Иван Петров 1986
1641057464
Эти перлы от зенита просто глупость. Зенит на слуху то последние лет десять, после того как присосался к газпромовской сиське. До этого про него и не слышно было.
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R_a_i_n
1641058497
И с каких пор Зенит стал позицианировать себя со львами?? Бомжи и есть бомжи))
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Spirit_78
1641064739
С новым годом всех болельщиков Зенита!
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BarStep
1641106173
Говно поплыло из свинофермы и из Борисыч1... Прости Господи неразумных в канун Рождества..
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