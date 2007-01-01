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    «Челси» на шесть недель лишился Джеймса (Низар Кинселла)

    У «Челси» травму получил защитник Рис Джеймс. Ориентировочно футболист пропустит шесть недель. У него разрыв подколенного сухожилия.

    «Челси» будет решать, отзывать ли кого-то вместо Джеймса из аренды или подписать нового футболиста.

    • Джеймс травмировался в последнем матче против «Брайтона» (1:1).
    • 22-летний Джеймс стоит 40 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у него 16 матчей, 4 гола, 5 ассистов.

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    Источник: твиттер Низара Кинселлы

    Корреспондент Goal, специализирующийся на «Челси». Аудитория в твиттере - более 242 тысяч подписчиков.

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