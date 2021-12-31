«Челси» на шесть недель лишился Джеймса (Низар Кинселла)

У «Челси» травму получил защитник Рис Джеймс. Ориентировочно футболист пропустит шесть недель. У него разрыв подколенного сухожилия.

«Челси» будет решать, отзывать ли кого-то вместо Джеймса из аренды или подписать нового футболиста.