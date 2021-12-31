«Челси» на шесть недель лишился Джеймса (Низар Кинселла)

У «Челси» травму получил защитник Рис Джеймс. Ориентировочно футболист пропустит шесть недель. У него разрыв подколенного сухожилия.
«Челси» будет решать, отзывать ли кого-то вместо Джеймса из аренды или подписать нового футболиста.
- Джеймс травмировался в последнем матче против «Брайтона» (1:1).
- 22-летний Джеймс стоит 40 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у него 16 матчей, 4 гола, 5 ассистов.
Источник: твиттер Низара Кинселлы
Корреспондент Goal, специализирующийся на «Челси». Аудитория в твиттере - более 242 тысяч подписчиков.