Роналду забил 47 голов в 2021 году. Больше только у Левандовски, Холанда и Мбаппе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил в матче 20-го тура АПЛ против «Бернли» (3:1).

Для него этот гол стал 47-м в 2021-м календарном году. Столько же раз отличился форвард «Реала» Карим Бензема.

Опередили португальца и француза Роберт Левандовски (69), Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе (оба – по 49).

Обладатель «Золотого мяча»-2021 Лионель Месси забил 43 мяча в уходящем году. Столько же голов в активе Гарри Кейна.