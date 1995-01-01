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    Роналду забил 47 голов в 2021 году. Больше только у Левандовски, Холанда и Мбаппе

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил в матче 20-го тура АПЛ против «Бернли» (3:1).

    Для него этот гол стал 47-м в 2021-м календарном году. Столько же раз отличился форвард «Реала» Карим Бензема.

    Опередили португальца и француза Роберт Левандовски (69), Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе (оба – по 49).

    Обладатель «Золотого мяча»-2021 Лионель Месси забил 43 мяча в уходящем году. Столько же голов в активе Гарри Кейна.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15536

      Garrincha58 44 минуты назад

      а главное кто из этих первых трёх будет также забивать в 36 лет, да уверен никто

      1
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      Рейтинг: +2906

      Derzkiy1 45 минут назад

      Месси все равно больше всего делает и достижений в 21году больше всех

      0
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      Рейтинг: +918

      SuperNils 46 минут назад

      А сколько скатов покормил дрочюба?

      1
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      Рейтинг: +13377

      ilichkadr 51 минуту назад

      Это нормально для форварда. Для РПЛ это космос, до 20-ти не дотягивают горе-миллионеры.

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