Роналду забил 47 голов в 2021 году. Больше только у Левандовски, Холанда и Мбаппе

а главное кто из этих первых трёх будет также забивать в 36 лет, да уверен никто
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил в матче 20-го тура АПЛ против «Бернли» (3:1).
Для него этот гол стал 47-м в 2021-м календарном году. Столько же раз отличился форвард «Реала» Карим Бензема.
Опередили португальца и француза Роберт Левандовски (69), Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе (оба – по 49).
Обладатель «Золотого мяча»-2021 Лионель Месси забил 43 мяча в уходящем году. Столько же голов в активе Гарри Кейна.