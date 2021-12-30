Черноусов – новый глава медштаба «Локо». Он работал в ЦСКА и португальских клубах

«Локомотив» объявил о назначении Ярослава Черноусова на пост главы медицинского штаба клуба.

Специалист будет курировать направление трансформации медицинской службы в эффективную модель, соответствующую лучшим мировым практикам, проводить предупреждение спортивных травм и медицинский контроль возвращения игроков к тренировочной деятельности.