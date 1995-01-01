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    Черноусов – новый глава медштаба «Локо». Он работал в ЦСКА и португальских клубах

    «Локомотив» объявил о назначении Ярослава Черноусова на пост главы медицинского штаба клуба.

    Специалист будет курировать направление трансформации медицинской службы в эффективную модель, соответствующую лучшим мировым практикам, проводить предупреждение спортивных травм и медицинский контроль возвращения игроков к тренировочной деятельности.

    • Черноусов ранее работал в ЦСКА и португальских клубах.
    • Он владеет английским и португальским языками.
    • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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