ЦСКА, «Спартак» – лидеры РПЛ по эффективности дриблинга

Игроки ЦСКА и «Спартака» лучше всех обводят соперников в текущем сезоне РПЛ. У обеих команд 63 процента успешных обводок.

На один процент отстал «Зенит».

За 18 туров в РПЛ всего совершено 7106 попыток обводок, 4087 – успешных.

В среднем за матч футболисты предпринимают 50 попыток дриблинга.

Чемпионат возобновится в последние выходные февраля.

Бека-Бека – лидер РПЛ по эффективности дриблинга