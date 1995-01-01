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    ЦСКА, «Спартак» – лидеры РПЛ по эффективности дриблинга

    Игроки ЦСКА и «Спартака» лучше всех обводят соперников в текущем сезоне РПЛ. У обеих команд 63 процента успешных обводок.

    На один процент отстал «Зенит».

    • За 18 туров в РПЛ всего совершено 7106 попыток обводок, 4087 – успешных.
    • В среднем за матч футболисты предпринимают 50 попыток дриблинга.
    • Чемпионат возобновится в последние выходные февраля.

    Бека-Бека – лидер РПЛ по эффективности дриблинга

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2047

      ПалкоВводецъ 27 минут назад

      Свиньи бестолково бегают по полю в стили бей, беги. А их остановили и ответочка до голевого. И так 7 раз за матч. Гыгыгы

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