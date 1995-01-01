ЦСКА, «Спартак» – лидеры РПЛ по эффективности дриблинга

Свиньи бестолково бегают по полю в стили бей, беги. А их остановили и ответочка до голевого. И так 7 раз за матч. Гыгыгы
Игроки ЦСКА и «Спартака» лучше всех обводят соперников в текущем сезоне РПЛ. У обеих команд 63 процента успешных обводок.
На один процент отстал «Зенит».
- За 18 туров в РПЛ всего совершено 7106 попыток обводок, 4087 – успешных.
- В среднем за матч футболисты предпринимают 50 попыток дриблинга.
- Чемпионат возобновится в последние выходные февраля.
Бека-Бека – лидер РПЛ по эффективности дриблинга