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    Защитник «Челси» Чилвел пропустит остаток сезона (Goal)

    Левый защитник «Челси» Бен Чилвел выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

    Ему все-таки потребуется операция на поврежденной крестообразной связке.

    Из-за этого англичанин пропустит остаток сезона-2021/22.

    • Чилвел травмировался более месяца назад.
    • Игрока сначала лечили консервативно, рассчитывая, что он восстановится к январю.
    • В текущем сезоне фулбек провел за «Челси» 12 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +520

      El_Chori 20 минут назад

      Еп((((((
      Это самая грустная новость за год(((

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