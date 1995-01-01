Защитник «Челси» Чилвел пропустит остаток сезона (Goal)

Еп((((((
Это самая грустная новость за год(((
Левый защитник «Челси» Бен Чилвел выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Ему все-таки потребуется операция на поврежденной крестообразной связке.
Из-за этого англичанин пропустит остаток сезона-2021/22.
- Чилвел травмировался более месяца назад.
- Игрока сначала лечили консервативно, рассчитывая, что он восстановится к январю.
- В текущем сезоне фулбек провел за «Челси» 12 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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