Агент Сергеева – о «Зените»: «Не могу ничего комментировать или подтверждать»

Все в Зенит хотят, все! В свинарник никто не хочет.
Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, отказался отвечать на вопросы о возможном переходе игрока в «Зенит».
«Не могу ничего комментировать. Могу ли подтвердить интерес «Зенита»? Не могу пока что ничего подтверждать. Спасибо, за понимание», – сказал агент.
- В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.
- Сообщалось, что форвард проходит медосмотр в «Зените».