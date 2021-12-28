Агент Сергеева – о «Зените»: «Не могу ничего комментировать или подтверждать»

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, отказался отвечать на вопросы о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Не могу ничего комментировать. Могу ли подтвердить интерес «Зенита»? Не могу пока что ничего подтверждать. Спасибо, за понимание», – сказал агент.