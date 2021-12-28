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    Агент Сергеева – о «Зените»: «Не могу ничего комментировать или подтверждать»

    Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, отказался отвечать на вопросы о возможном переходе игрока в «Зенит».

    «Не могу ничего комментировать. Могу ли подтвердить интерес «Зенита»? Не могу пока что ничего подтверждать. Спасибо, за понимание», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.
    • Сообщалось, что форвард проходит медосмотр в «Зените».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15152

      paracetamol 34 минуты назад

      Все в Зенит хотят, все! В свинарник никто не хочет.

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