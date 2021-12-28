«Барса» не объявила о трансфере Торреса, потому что не получила нужные документы от «Ман Сити» (Mundo Deportivo)

Стало известно, почему «Барселона» до сих пор не объявила о переходе нападающего «Ман Сити» Феррана Торреса.

По информации Mundo Deportivo, клубы уже оформили сделку, но «Барса» еще не получила от английского клуба нужные документы для завершения трансфера.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» получит за Торреса 55 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Сам игрок подпишет контракт с «Барсой» на пять лет.