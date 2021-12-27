Вейналдум может вернуться в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдуму.
Английский клуб хочет вернуть игрока зимой, арендовав его до конца сезона.
Парижане, в свою очередь, настаивают на полноценном трансфере. Им нужны деньги, чтобы соответствовать финансовому фейр-плей.
- Вейналдум уже выступал за «Ньюкасл» в сезоне-2015/16.
- К «ПСЖ» он присоединился прошлым летом, сыграл 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость голландца – 25 миллионов евро.
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