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    Вейналдум может вернуться в «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдуму.

    Английский клуб хочет вернуть игрока зимой, арендовав его до конца сезона.

    Парижане, в свою очередь, настаивают на полноценном трансфере. Им нужны деньги, чтобы соответствовать финансовому фейр-плей.

    • Вейналдум уже выступал за «Ньюкасл» в сезоне-2015/16.
    • К «ПСЖ» он присоединился прошлым летом, сыграл 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
    • Рыночная стоимость голландца – 25 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    27.12.2021 23:43
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