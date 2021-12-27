Вейналдум может вернуться в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдуму.

Английский клуб хочет вернуть игрока зимой, арендовав его до конца сезона.

Парижане, в свою очередь, настаивают на полноценном трансфере. Им нужны деньги, чтобы соответствовать финансовому фейр-плей.