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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Лантратов летом отказался переходить в ЦСКА

    Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин рассказал о несостоявшемся переходе вратаря Ильи Лантратова в ЦСКА.

    По его словам, голкипер летом отказал московскому клубу, чтобы стабильно получать игровую практику в этом сезоне.

    • В текущем сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
    • Он 7 раз сыграл на ноль.
    • В ноябре Лантратова впервые вызвали в сборную России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.12.2021 22:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +811

      Форвард 79 1 час назад

      Переход в ЦСКА был бы для него губителен
      Даже если Латрантов будет лучше Акинфеева все равно не вытеснит его из состава.
      Акинфеев это легенда ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +1364

      моэм 1 час назад

      Отказался от денег ???....и выбрал футбол?...достойно уважения....к сожалению лишь немногие находят в себе силы отказаться от денежной карьеры "лавочника" в богатом клубе.

      0
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      Рейтинг: +4894

      R_a_i_n 1 час назад

      Ясно, понятно. Испугался конкуренции с конефеем.

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