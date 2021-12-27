Лантратов летом отказался переходить в ЦСКА

Переход в ЦСКА был бы для него губителен
Даже если Латрантов будет лучше Акинфеева все равно не вытеснит его из состава.
Акинфеев это легенда ЦСКА
Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин рассказал о несостоявшемся переходе вратаря Ильи Лантратова в ЦСКА.
По его словам, голкипер летом отказал московскому клубу, чтобы стабильно получать игровую практику в этом сезоне.
- В текущем сезоне Лантратов пропустил 31 гол в 19 матчах.
- Он 7 раз сыграл на ноль.
- В ноябре Лантратова впервые вызвали в сборную России.
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