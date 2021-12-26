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  • Джигурда: «Дзюба – мой любимый игрок. Все удивляются, что он не хочет идти в сборную, а какое отношение у тренера?»

Джигурда: «Дзюба – мой любимый игрок. Все удивляются, что он не хочет идти в сборную, а какое отношение у тренера?»

26 декабря 2021, 17:36
7

Известный шоумен Никита Джигурда поддержал форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Он сказал, что не хотел бы видеть форварда в качестве своего потенциального соперника в поп-ММА.

«Дзюба – мой любимый игрок, один из любимых. Я встал на его защиту тогда, когда раздували его дело. Сейчас все удивляются, почему Артем не хочет идти в сборную. А какое отношение у тренера? За что? В мире, где идут трансгендеры в спорт, где забывают изначальную концепцию», – сказал Джигурда.

  • Дзюба перестал играть за сборную России после назначения Валерия Карпина главным тренером.
  • Форвард может перейти из «Зенита» в «Рубин».

Источник: «КП Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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Ellesar North
1640531512
авторитет в футболе
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VVM1964
1640533184
"Скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты" )))
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фанат джигурды
1640537727
Видать крашеный приложил Никитушку ещё сильнее, чем казалось на видео.
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вальтер79
1640540258
никитос опять оджигает джигу))))))))
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Форвард 79
1640548924
Что один что другой павлины напыщенные
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Hektor 84
1640549797
Пидерок поддержал *******)))
Ответить
Hektor 84
1640549833
Заднеприводные)))
Ответить
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