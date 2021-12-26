Джигурда: «Дзюба – мой любимый игрок. Все удивляются, что он не хочет идти в сборную, а какое отношение у тренера?»

Известный шоумен Никита Джигурда поддержал форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Он сказал, что не хотел бы видеть форварда в качестве своего потенциального соперника в поп-ММА.

«Дзюба – мой любимый игрок, один из любимых. Я встал на его защиту тогда, когда раздували его дело. Сейчас все удивляются, почему Артем не хочет идти в сборную. А какое отношение у тренера? За что? В мире, где идут трансгендеры в спорт, где забывают изначальную концепцию», – сказал Джигурда.