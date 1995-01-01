«Ливерпуль» может сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

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«Ливерпуль» готов значительно увеличить зарплату нападающего Мохамеда Салаха.
Возможно, египтянин станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
Речь идет о недельном окладе не менее 500 тысяч фунтов. Столько в истории английского футбола никто не зарабатывал.
- Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает в 2023 году.
- В текущем сезоне форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 24 матчах.