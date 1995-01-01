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    «Ливерпуль» может сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

    «Ливерпуль» готов значительно увеличить зарплату нападающего Мохамеда Салаха.

    Возможно, египтянин станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

    Речь идет о недельном окладе не менее 500 тысяч фунтов. Столько в истории английского футбола никто не зарабатывал.

    • Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает в 2023 году.
    • В текущем сезоне форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 24 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      gfhfrt54 17 минут назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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      Рейтинг: +175

      КУКУШКА 36 минут назад

      А зенит сделает дзюбу самым высокооплачиваемым по бане в лазурятне по зулусам)))

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