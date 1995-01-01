«Ливерпуль» может сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

«Ливерпуль» готов значительно увеличить зарплату нападающего Мохамеда Салаха.

Возможно, египтянин станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Речь идет о недельном окладе не менее 500 тысяч фунтов. Столько в истории английского футбола никто не зарабатывал.