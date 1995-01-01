«Нижний Новгород» до Нового года полностью рассчитается с игроками («Матч ТВ»)

Нашли чем гордиться! Впервые в истории без долгов по зарплатам Нижний Новгород остался. Тут не радоваться, тут стыдиться надо!
В «Нижнем Новгороде» пообещали в течение недели выплатить футболистам премиальные за первую половину сезона-2021/22.
При этом зарплаты в команде начисляются без задержек.
Впервые в истории клуба игроки и тренерский штаб получат все выплаты в полном объеме до новогодних праздников.
- «Нижний Новгород» – дебютант РПЛ.
- Команда набрала 19 очков в 18 турах и занимает 13-е место в таблице лиги.