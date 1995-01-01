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    «Нижний Новгород» до Нового года полностью рассчитается с игроками («Матч ТВ»)

    В «Нижнем Новгороде» пообещали в течение недели выплатить футболистам премиальные за первую половину сезона-2021/22.

    При этом зарплаты в команде начисляются без задержек.

    Впервые в истории клуба игроки и тренерский штаб получат все выплаты в полном объеме до новогодних праздников.

    • «Нижний Новгород» – дебютант РПЛ.
    • Команда набрала 19 очков в 18 турах и занимает 13-е место в таблице лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10781

      BRO_football 17 минут назад

      Нашли чем гордиться! Впервые в истории без долгов по зарплатам Нижний Новгород остался. Тут не радоваться, тут стыдиться надо!

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      Рейтинг: +55501

      portero 55 минут назад

      Впервые в истории???? Получат получат в полном объёме до нового года.... т.е. задержки были всегда???

      0
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