«Нижний Новгород» до Нового года полностью рассчитается с игроками («Матч ТВ»)

В «Нижнем Новгороде» пообещали в течение недели выплатить футболистам премиальные за первую половину сезона-2021/22.

При этом зарплаты в команде начисляются без задержек.

Впервые в истории клуба игроки и тренерский штаб получат все выплаты в полном объеме до новогодних праздников.