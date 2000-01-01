«Чемпионат»: «Локомотив» сделал запрос в «Крылья Советов» на приобретение Сергеева

Хорошо бы клуб остался хотя бы до конца этого сезона в нынешнем составе. Самобытный интересный. А если растащат, то и конкуренции меньше будет, зрелищность матчей упадет, кому это надо?
«Локомотив» хочет купить нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
По информации «Чемпионата», столичный клуб запросил условия трансфера 26-летнего форварда у самарского клуба.
- Сергеев в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах.
- Его контракт с «Крыльями» истекает в 2024 году.
- Рыночная стоимость нападающего – 2,3 миллиона евро.