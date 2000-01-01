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    «Чемпионат»: «Локомотив» сделал запрос в «Крылья Советов» на приобретение Сергеева

    «Локомотив» хочет купить нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

    По информации «Чемпионата», столичный клуб запросил условия трансфера 26-летнего форварда у самарского клуба.

    • Сергеев в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Его контракт с «Крыльями» истекает в 2024 году.
    • Рыночная стоимость нападающего – 2,3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +31133

      oyabun 33 минуты назад

      Хорошо бы клуб остался хотя бы до конца этого сезона в нынешнем составе. Самобытный интересный. А если растащат, то и конкуренции меньше будет, зрелищность матчей упадет, кому это надо?

      1
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      Рейтинг: +188

      Slavan62 44 минуты назад

      Поменять на Смолова с доплатой

      0
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      Рейтинг: +2516

      yorgenbarenz 1 час назад

      Крылышки! Не предавайте свой город.В кои-то веки у вас всё хорошо идёт: Отличный тренер,сыгранный состав.

      2
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      Рейтинг: +18244

      derrik2000 > yorgenbarenz 1 час назад

      А БАБЛА ХТО ДАСТ???
      И игрока нужно премии, и тренерам, и всему остальному коллективу.
      Да и зарплаты уже не мешало повысить.
      Хотя, я думаю, что Сергееву ещё рановато в Москву.
      Бабла срубить, разве только.
      А как игроку - рановато.
      Хотя...
      26 рассвет нападающего.
      Сколько лет он ещё ТАК будет играть - никто не знает, включая самого Сергеева.
      Поэтому - "куй железный пока горячий". )

      0
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      Рейтинг: +2516

      yorgenbarenz > derrik2000 1 час назад

      Может быть и так.Но,хотелось,чтобы Крылья разбавили верхушку таблицы и внесли свежую струю в состав сборной.Город большой,полно богатеньких.Самаре включить мозг,открыть хорошую школу,набирать не по блату и через три года пойдут у них копеечки от футбола.Глядишь,Смоловы исчезнут из нашего футбола.Это же жуть,до чего дожили: в сборную некого пригласить!

      3
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      Рейтинг: +18244

      derrik2000 > yorgenbarenz 47 минут назад

      "Но,хотелось,чтобы Крылья разбавили верхушку таблицы и внесли свежую струю в состав сборной."

      Очень, конечно, этого бы хотелось, тем более, что наконец прозвучало имя ещё одного тренера, который может ставить привлекательную атакующую игру команде, а не это "постоянная обойма", которая кочует туда-сюда, но - БАБЛО... (((
      Думаю, что сейчас деньги очень нужны клубу.

      0
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      Рейтинг: +3560

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Хоть что-то позитивное про "Локо". Пускай всего лишь слух, но даже слухи про клуб в последнее время не самые радостные.

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      Рейтинг: +19361

      JTherry 1 час назад

      а захотят ли Крылышки продавать Сергеева в клуб РПЛ..? а если захотят, какой ценник выставят при продаже..?

      1
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      Рейтинг: +350

      СуперПАВ9 > JTherry 1 час назад

      Тут зависит от желания самого игрока

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