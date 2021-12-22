«Локомотив» и «Краснодар» – лучшие команды РПЛ по нейтрализации пасов соперника

По ходу нынешнего сезона РПЛ соперники «Краснодара» в среднем ошибаются в 26 процентах пасов. Такой же показатель у оппонентов «Локомотива». Таким образом, эти команды лучшие в лиге по нейтрализации чужих передач.

Соперники «Спартака» ошибаются в 25 процентах пасов, «Динамо» – в 24.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

В 18 турах команда забила 29 голов.

Весеннюю часть чемпионата «Краснодар» начнет в последние выходные февраля против «Локомотива».

«Краснодар» – лучшая команда РПЛ по точности передач