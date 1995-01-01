Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    «Локомотив» и «Краснодар» – лучшие команды РПЛ по нейтрализации пасов соперника

    По ходу нынешнего сезона РПЛ соперники «Краснодара» в среднем ошибаются в 26 процентах пасов. Такой же показатель у оппонентов «Локомотива». Таким образом, эти команды лучшие в лиге по нейтрализации чужих передач.

    Соперники «Спартака» ошибаются в 25 процентах пасов, «Динамо» – в 24.

    • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
    • В 18 турах команда забила 29 голов.
    • Весеннюю часть чемпионата «Краснодар» начнет в последние выходные февраля против «Локомотива».

    «Краснодар» – лучшая команда РПЛ по точности передач

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8921

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Что только не придумают.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92316
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68339
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru