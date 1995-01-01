Гендиректор «Монци» Галлиани: «Кокорин нам неинтересен»

Саша, возвращайся уже домой. В родной Спартак...
Генеральный директор «Монци» Адриано Галлиани сообщил, что клуб Серии B не рассматривает возможность приобретения нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Кокорин неинтересен «Монце», – заявил Галлиани.
- В этом сезоне Кокорин провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.
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