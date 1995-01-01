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    Гендиректор «Монци» Галлиани: «Кокорин нам неинтересен»

    Генеральный директор «Монци» Адриано Галлиани сообщил, что клуб Серии B не рассматривает возможность приобретения нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

    «Кокорин неинтересен «Монце», – заявил Галлиани.

    • В этом сезоне Кокорин провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12478

      Cleaner 45 минут назад

      Саша, возвращайся уже домой. В родной Спартак...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73

      гууд 1 час назад

      ну и зря, мог бы шампусика с ним бахнуть

      0
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      Рейтинг: +6859

      серега кашин 2 часа назад

      кокорин никому не нужен

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