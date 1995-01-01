Салах – игрок года в АПЛ по версии болельщиков, Роналду – 14-й

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил индивидуальную награду.
Египтянина признали игроком года в английской Премьер-лиге по версии болельщиков.
В топ-3 лучших также вошли Деклан Райс («Вест Хэм») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил индивидуальную награду.
Египтянина признали игроком года в английской Премьер-лиге по версии болельщиков.
В топ-3 лучших также вошли Деклан Райс («Вест Хэм») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).