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    Первый тренер Кокорина – о карьере футболиста в Италии: «Может, он отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает»

    Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, оценил карьеру игрока в Италии. Он допускает, что футболист осознанно снизил к себе требования.

    «По поводу Саши сложно говорить. Нужно ли ему возвращаться в Россию? Он взрослый человек, ему уже 30 лет. Он сам определит, как поступить в этой ситуации. Может, он там вообще жить останется – отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает. Кто знает?

    Не думаю, что у него есть желание там не играть. Конечно, я расстроен тем, что у него в Италии не получается. Мне жалко его – такое дарование и не играет», – сказал Стаферов.

    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.
    • На этой неделе впервые за 11 месяцев Кокорин вышел в старте «Фиорентины».
    • Кокорин – участник чемпионата мира-2014 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12433

      Cleaner 7 минут назад

      Совесть Кокорин потерял и теперь отдыхает...

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