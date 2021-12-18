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  • Первый тренер Кокорина – о карьере футболиста в Италии: «Может, он отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает»

Первый тренер Кокорина – о карьере футболиста в Италии: «Может, он отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает»

18 декабря 2021, 20:56
2

Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, оценил карьеру игрока в Италии. Он допускает, что футболист осознанно снизил к себе требования.

«По поводу Саши сложно говорить. Нужно ли ему возвращаться в Россию? Он взрослый человек, ему уже 30 лет. Он сам определит, как поступить в этой ситуации. Может, он там вообще жить останется – отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает. Кто знает?

Не думаю, что у него есть желание там не играть. Конечно, я расстроен тем, что у него в Италии не получается. Мне жалко его – такое дарование и не играет», – сказал Стаферов.

  • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.
  • На этой неделе впервые за 11 месяцев Кокорин вышел в старте «Фиорентины».
  • Кокорин – участник чемпионата мира-2014 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (2)
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paracetamol
1639864212
Отдыхать-то отдыхает, но зарабатывать не перестал. Хорошо устроился!
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Hektor 84
1639865065
Отыграл до 30??? Да он толком и не играл. То травмы, то тюряга, то крыша едет. Тренер еще тот упырь! Какой тренер никудышный, такой и воспитанник.
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