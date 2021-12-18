Первый тренер Кокорина – о карьере футболиста в Италии: «Может, он отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает»

Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, оценил карьеру игрока в Италии. Он допускает, что футболист осознанно снизил к себе требования.

«По поводу Саши сложно говорить. Нужно ли ему возвращаться в Россию? Он взрослый человек, ему уже 30 лет. Он сам определит, как поступить в этой ситуации. Может, он там вообще жить останется – отыграл до 30 лет, заработал и отдыхает. Кто знает?

Не думаю, что у него есть желание там не играть. Конечно, я расстроен тем, что у него в Италии не получается. Мне жалко его – такое дарование и не играет», – сказал Стаферов.