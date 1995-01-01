КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Кофрие. Он не сыграет с ЦСКА

А ПОЧЕМУ эту карточку хотели отменить??? Кофрие схватил за руку в своей штрафной на глазах у судьи нападающего соперника и хотел обойтись устным предупреждением???
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о решении не отменять удаление защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, полученное в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:3).
«Кофрие не отменили красную карточку после решения ЭСК. Тоже пропустит один матч», – сказал Григорьянц.
- 24-летний бельгиец пропустит дерби с ЦСКА.
- Матч состоится 25 февраля.
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