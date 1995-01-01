КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Кофрие. Он не сыграет с ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о решении не отменять удаление защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, полученное в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:3).

«Кофрие не отменили красную карточку после решения ЭСК. Тоже пропустит один матч», – сказал Григорьянц.