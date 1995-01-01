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    КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Кофрие. Он не сыграет с ЦСКА

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о решении не отменять удаление защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, полученное в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:3).

    «Кофрие не отменили красную карточку после решения ЭСК. Тоже пропустит один матч», – сказал Григорьянц.

    • 24-летний бельгиец пропустит дерби с ЦСКА.
    • Матч состоится 25 февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12355

      Cleaner 1 час назад

      А ПОЧЕМУ эту карточку хотели отменить??? Кофрие схватил за руку в своей штрафной на глазах у судьи нападающего соперника и хотел обойтись устным предупреждением???

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      Рейтинг: +11891

      NewLife 1 час назад

      Выйдет Коля Рассказов, и ни один конь мимо него не пробежит)))))Новый тренер зато узнает, какой потенциал у этого игрока)))))

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