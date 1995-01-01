«Вокруг так много людей, они могут болтать много. Ты слушай лишь сердце». Тарасов выпустил сольный трек

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов пробует себя в шоу-бизнесе. Он записал трек под названием «Мне тебя мало».

Это не первый вокальный опыт Тарасова. Будучи женатым на певице Ольге Бузовой, он выпускал с ней дуэт.