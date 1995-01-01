«Вокруг так много людей, они могут болтать много. Ты слушай лишь сердце». Тарасов выпустил сольный трек

Этот Тарасов, недалёкого ума , чел ! Теперь здесь , будут тексты - бредни его печатать !
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов пробует себя в шоу-бизнесе. Он записал трек под названием «Мне тебя мало».
Это не первый вокальный опыт Тарасова. Будучи женатым на певице Ольге Бузовой, он выпускал с ней дуэт.
- Последним клубом Тарасова был «Велес», который он покинул в октябре, сославшись на приостановку карьеры.
- 34-летний уроженец Москвы провел 8 матчей за сборную, забил гол.
- Тарасов брал чемпионство с «Локомотивом».