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    «Вокруг так много людей, они могут болтать много. Ты слушай лишь сердце». Тарасов выпустил сольный трек

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов пробует себя в шоу-бизнесе. Он записал трек под названием «Мне тебя мало».

    Это не первый вокальный опыт Тарасова. Будучи женатым на певице Ольге Бузовой, он выпускал с ней дуэт.

    • Последним клубом Тарасова был «Велес», который он покинул в октябре, сославшись на приостановку карьеры.
    • 34-летний уроженец Москвы провел 8 матчей за сборную, забил гол.
    • Тарасов брал чемпионство с «Локомотивом».

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    Источник: ютуб-канал «ФК НА СПОРТЕ»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8567

      САДЫЧОК 4 минуты назад

      Этот Тарасов, недалёкого ума , чел ! Теперь здесь , будут тексты - бредни его печатать !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2211

      acor94 1 час назад

      Это не песня, это ябучий реп, сразу предупреждайте..

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