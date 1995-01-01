Жоржиньо – лидер среди всех бомбардиров «Челси» в АПЛ по проценту мячей с пенальти

Полузащитник «Челси» Жоржиньо забил за команду в АПЛ 17 голов. 15 из них – с пенальти (88 процентов).

Этот процентный показатель у итальянца самый большой среди всех футболистов «Челси», забивших в АПЛ не менее восьми голов.