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    Жоржиньо – лидер среди всех бомбардиров «Челси» в АПЛ по проценту мячей с пенальти

    Полузащитник «Челси» Жоржиньо забил за команду в АПЛ 17 голов. 15 из них – с пенальти (88 процентов).

    Этот процентный показатель у итальянца самый большой среди всех футболистов «Челси», забивших в АПЛ не менее восьми голов.

    • Жоржиньо играет в Лондоне с 2018 года.
    • С командой он брал Лигу чемпионов.
    • В финале Евро-2020 Жоржиньо в серии пенальти свой удар не реализовал.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8824

      Alekxei Z. 9 минут назад

      Если Италия пролетит мимо мундиале , то грош цена всем этим показателям. Думаю он и сам это понимает.
      Все эти непонятные математические выкладки выдумки журналистов , порой очень далеки от самой игры.

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