Жоржиньо – лидер среди всех бомбардиров «Челси» в АПЛ по проценту мячей с пенальти

Если Италия пролетит мимо мундиале , то грош цена всем этим показателям. Думаю он и сам это понимает.
Все эти непонятные математические выкладки выдумки журналистов , порой очень далеки от самой игры.
Полузащитник «Челси» Жоржиньо забил за команду в АПЛ 17 голов. 15 из них – с пенальти (88 процентов).
Этот процентный показатель у итальянца самый большой среди всех футболистов «Челси», забивших в АПЛ не менее восьми голов.
- Жоржиньо играет в Лондоне с 2018 года.
- С командой он брал Лигу чемпионов.
- В финале Евро-2020 Жоржиньо в серии пенальти свой удар не реализовал.