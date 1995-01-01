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    «Динамо» – самый посещаемый московский клуб в сезоне РПЛ

    «Динамо» в этом сезоне РПЛ показывает среднюю посещаемость домашних матчей в размере 7205 зрителей. Это максимум среди московских клубов.

    На втором месте «Спартак» (5339 в среднем за матч). Худший московский клуб РПЛ по средней посещаемости в сезоне – «Локомотив» (3409).

    • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда провела домашних матчей сезона РПЛ больше, чем другие столичные клубы.
    • Чемпионат возобновится в феврале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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