«Динамо» – самый посещаемый московский клуб в сезоне РПЛ

Куле тут считать, когда посещаемость зависит от ковидоблюстителей - сколько повелят пустить, столько и заходит.
«Динамо» в этом сезоне РПЛ показывает среднюю посещаемость домашних матчей в размере 7205 зрителей. Это максимум среди московских клубов.
На втором месте «Спартак» (5339 в среднем за матч). Худший московский клуб РПЛ по средней посещаемости в сезоне – «Локомотив» (3409).
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
- Команда провела домашних матчей сезона РПЛ больше, чем другие столичные клубы.
- Чемпионат возобновится в феврале.