«Динамо» – самый посещаемый московский клуб в сезоне РПЛ

«Динамо» в этом сезоне РПЛ показывает среднюю посещаемость домашних матчей в размере 7205 зрителей. Это максимум среди московских клубов.

На втором месте «Спартак» (5339 в среднем за матч). Худший московский клуб РПЛ по средней посещаемости в сезоне – «Локомотив» (3409).