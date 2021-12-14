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    КДК рассмотрит расистские выкрики фанатов «Динамо» в адрес игроков «Зенита»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Динамо» и «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ.

    «По матчу «Динамо» – «Зенит» рассмотрим скандирования болельщиков обоих клубов. Есть еще вопрос по сектору D101, там было «уханье» со стороны болельщиков «Динамо», – сказал Григорьянц.

    • Команды сыграли вничью – 1:1.
    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
    • «Динамо» отстает на 2 очка.

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    Источник: ТАСС

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    14.12.2021 22:33
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3049

      ААМ 13 минут назад

      Отвечать за свои проделки надо динамовским расистам на трибунах и костоломам на поле, поломавшим пару игроков Зенита.

      0
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      Рейтинг: +4288

      R_a_i_n 49 минут назад

      А кдк рассмотрит нарушения Оздоева и Юсупова?? Ведь Соболеву за такое-же красную выписали? Или все как обычно- Газпром-мечты сбываются. Либо другой вариант-это другое.

      0
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      Рейтинг: +1935

      Ловкий Бубен > R_a_i_n 45 минут назад

      ну не за такое же, старик, ну не нужно преувиличивать, нарушения разные

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      Рейтинг: +97

      воинКС > R_a_i_n 40 минут назад

      тебя не тему .
      Динамо напишет на Оздоева узнаем. не видел игру, но говорят там обе команды ласково по ногам заряжали.

      0
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      Рейтинг: +10

      sysoevpamfil323 56 минут назад


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      Рейтинг: +97

      воинКС > sysoevpamfil323 38 минут назад

      себя предлагаешь? так телефон сразу пиши.

      0
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      Рейтинг: +13309

      житель СПб 57 минут назад

      Игроки ломают, а болельщики оскорбляют... - это Динамо!

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      Рейтинг: +4288

      R_a_i_n > житель СПб 48 минут назад

      Оздоев ломает и ничего. Чего молчишь??

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      Рейтинг: +444

      Riot Zero 1 час назад

      Безобидных птичек сов, нужно запретить, они тоже ухают, это может плохо отразиться на психике чернышевских.

      0
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      Рейтинг: +854

      ВасяК 1 час назад

      Ну какие же они дебилы,эти КДК!!!

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      Рейтинг: +22058

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не слышал, чтобы хоть одна шоколадка обиделась.

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      Рейтинг: +97

      воинКС > DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      шоколадка это мозес, а эти бледнолицые на его фоне.

      1
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      Рейтинг: +97

      воинКС 1 час назад

      ну вот в игре слабо, решили так вывести из равновесия бразил. правда они не нег.ры , а так немного тёмненькие....

      1
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      Рейтинг: +4146

      FENIX-SL 1 час назад

      удивительно
      а это в адрес кого?
      безобидных Малкомов, Венделов, Игбунов?
      а че по улицам Москвы ходите обходя компании кавказцев не поднимая с пола глаза?
      ущербы - одним словом

      4
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      ...
      Рейтинг: +22058

      DOCTOR PENALTY > FENIX-SL 1 час назад

      Кавказцы всегда ходят толпой, а мы собираемся только в дни матчей. Но глаза никто не опускает, зря ты так.

      2
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      Рейтинг: +4146

      FENIX-SL > DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      ага)
      оно и видно)

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