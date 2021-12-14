КДК рассмотрит расистские выкрики фанатов «Динамо» в адрес игроков «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Динамо» и «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ.

«По матчу «Динамо» – «Зенит» рассмотрим скандирования болельщиков обоих клубов. Есть еще вопрос по сектору D101, там было «уханье» со стороны болельщиков «Динамо», – сказал Григорьянц.