КДК рассмотрит расистские выкрики фанатов «Динамо» в адрес игроков «Зенита»

Отвечать за свои проделки надо динамовским расистам на трибунах и костоломам на поле, поломавшим пару игроков Зенита.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Динамо» и «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ.
«По матчу «Динамо» – «Зенит» рассмотрим скандирования болельщиков обоих клубов. Есть еще вопрос по сектору D101, там было «уханье» со стороны болельщиков «Динамо», – сказал Григорьянц.
- Команды сыграли вничью – 1:1.
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
- «Динамо» отстает на 2 очка.