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    «Зенит» – 1-й российский клуб с 5,5 миллиона подписчиков в социальных сетях

    «Зенит» – официально самый популярный российский клуб в социальных сетях. Петербуржцы стали первой командой из России, набравшей в сумме 5,5 миллиона подписчиков на всех платформах.

    «На втором месте – «Спартак» (5,4 миллиона), на третьем – ЦСКА (2,85 миллиона), на четвертом – «Локомотив» (1,78 миллиона)» – констатировали в Санкт-Петербурге.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, но в выходные может потерять 1-е место.
    • Команда вышла в евровесну.
    • «Зенит» с 2019 года не упускает чемпионство в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии22
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      Рейтинг: +55047

      portero 19 минут назад

      Роналду один больше имеет...

      0
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      Рейтинг: +1875

      ПалкоВводецъ 47 минут назад

      Срамтак популярен только на дебильном Тик токе. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +17

      ВоньсБолот 52 минуты назад

      Херасе в питоре и области малолетних суходрочников живет, подписанных на их кумира дзюпу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      ВоньсБолот 1 час назад

      У меня знакомые болеют за Спартак, Динамо, цдка, Локо (причем и не сидят в соцсетях), и ни одного чела, который болел бы за бомжатское г@вно...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      тарасятник > ВоньсБолот 1 час назад

      За бомжей топить - зашквар

      1
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      Рейтинг: +14959

      paracetamol > ВоньсБолот 59 минут назад

      Чем сильнее Зенит их отмутузит, тем больше вони они испускают. В противостоянии Питера и Москвы только одна ничья, всё остальное Питер выиграл!

      2
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      Рейтинг: +18

      тарасятник > paracetamol 56 минут назад

      Не надо себе заслуги Вилкова приписывать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1875

      ПалкоВводецъ > paracetamol 46 минут назад

      Срамтак вообще для Зенита поставщик очков. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +73

      (Меня за банили) > ВоньсБолот 46 минут назад

      Кстати, тоже нет ни одного знакомого, который болеет за Зенит.

      0
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      Рейтинг: +14959

      paracetamol 1 час назад

      Странно, неужели кто-то на свиней подписывается, может только для того, чтобы потроллить?

      3
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      Рейтинг: +18

      тарасятник 1 час назад

      Зеня не только в футболе постоянно позорится, но ещё и в соцсетях читерством занимается

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ > тарасятник 1 час назад

      Стыдно за помойных))

      1
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      Рейтинг: +18

      тарасятник > НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 1 час назад

      Аж до корней немытых колтунов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 1 час назад

      Автоботы работают)) С одного компа по 30 ботов сидят)!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12166

      Cleaner 1 час назад

      Спартака и тут обскакали! А сколько шума про народный клуб!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ > Cleaner 1 час назад

      Тебе не надоело бомжам подлизывать? Ты лучше бы про цска сказал бы че нибудь)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12166

      Cleaner > НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 1 час назад

      ЦСКА - обладатель Кубка УЕФА!!!...)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      тарасятник > Cleaner 1 час назад

      Давай я скажу: "Стук копыт и запах вони, на арену вышли кони"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ > Cleaner 1 час назад

      Мне этот дворовый турнир до фени как и многим другим))

      0
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      Рейтинг: +18

      тарасятник 1 час назад

      Это же второй порнхаб. Позорное днище ! Стыдно за бзденит

      2
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      Рейтинг: +19118

      JTherry > тарасятник 1 час назад

      о, "две штуки стало"...) но "второй" - добрейший малый...!

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      Рейтинг: +106

      тарясятник 1 час назад

      в стране 5,4 миллиона мазохистов из тарасовки, ужас что творится

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