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  • «Зенит» – 1-й российский клуб с 5,5 миллиона подписчиков в социальных сетях

«Зенит» – 1-й российский клуб с 5,5 миллиона подписчиков в социальных сетях

10 декабря 2021, 19:22
20

«Зенит» – официально самый популярный российский клуб в социальных сетях. Петербуржцы стали первой командой из России, набравшей в сумме 5,5 миллиона подписчиков на всех платформах.

«На втором месте – «Спартак» (5,4 миллиона), на третьем – ЦСКА (2,85 миллиона), на четвертом – «Локомотив» (1,78 миллиона)» – констатировали в Санкт-Петербурге.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, но в выходные может потерять 1-е место.
  • Команда вышла в евровесну.
  • «Зенит» с 2019 года не упускает чемпионство в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (20)
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paracetamol
1639155094
Странно, неужели кто-то на свиней подписывается, может только для того, чтобы потроллить?
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ВоньсБолот
1639155255
У меня знакомые болеют за Спартак, Динамо, цдка, Локо (причем и не сидят в соцсетях), и ни одного чела, который болел бы за бомжатское г@вно...
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ВоньсБолот
1639156209
Херасе в питоре и области малолетних суходрочников живет, подписанных на их кумира дзюпу.
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portero
1639158226
Роналду один больше имеет...
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Skull_Boy
1639161036
Ххахахахха, где 75% все фолловеров малолетки до 15 лет, только юзал на Страйке, смех и только
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житель СПб
1639169116
Сразу включились болельщики самой народной команды! "Как же так?! Так быть не может!" - оказывается, может. Это математика.
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Spirit_78
1639171271
И затрещали столичные пуканы! Хотя, казалось бы, повода-то особого нет.
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ivany4
1639175404
Ничего удивительного. Если на этом, малозначащем сайте, у многих пользователей сбг как минимум по 3 ника, то что говорить о ВСЕХ соц сетях.))) Тем более, что это утверждение сайта Зенита. Для любителей цифр. Попробуйте подсчитать погрешность данного исследования во всех соц сетях, которые имеют приблизительно 90-130 млн. пользователей. И решите, укладывается ли разница 5,5 млн и 5,4 млн(100 000 человек) в эту погрешность.)))
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алдан2014
1639183329
Поклонники Зенита здесь на сайте создают по десятку ников каждый. Такая же песня и в соц.сетях. Ну и подсчет как на выборах в Госдуму
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