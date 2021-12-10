«Зенит» – 1-й российский клуб с 5,5 миллиона подписчиков в социальных сетях

«Зенит» – официально самый популярный российский клуб в социальных сетях. Петербуржцы стали первой командой из России, набравшей в сумме 5,5 миллиона подписчиков на всех платформах.

«На втором месте – «Спартак» (5,4 миллиона), на третьем – ЦСКА (2,85 миллиона), на четвертом – «Локомотив» (1,78 миллиона)» – констатировали в Санкт-Петербурге.