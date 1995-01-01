Александер-Арнольд – лучший игрок АПЛ в ноябре

АПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам ноября.

Награду получил правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

В прошлом месяце фулбек забил один гол и сделал четыре ассиста в трех матчах чемпионата Англии.