Лига чемпионов. «Барселона» в Мюнхене сыграет с «Баварией»

Сегодня пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной».

Каталонцы не выйдут в плей-офф, если не победят «Баварию», а в параллельной игре «Бенфика» обыграет киевское «Динамо». Мюнхенцы уже гарантировали участие в 1/8 финала ЛЧ.

Встреча между «Баварией» и «Барселоной» пройдет в Мюнхене, начало – в 23:00 мск.

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