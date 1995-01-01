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    Лига чемпионов. «Барселона» в Мюнхене сыграет с «Баварией»

    Сегодня пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной».

    Каталонцы не выйдут в плей-офф, если не победят «Баварию», а в параллельной игре «Бенфика» обыграет киевское «Динамо». Мюнхенцы уже гарантировали участие в 1/8 финала ЛЧ.

    Встреча между «Баварией» и «Барселоной» пройдет в Мюнхене, начало – в 23:00 мск.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21960

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Возможность для Левандовского доказать: чей ЗМ по заслугам. Роберт обязан это сделать!

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