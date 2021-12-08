Дэвис, Диаш, Хакими – в символической сборной года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2021 года. Выбранная расстановка – 4-3-3.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).
Полузащитники: Жоржиньо («Челси»), Лионель Месси («ПСЖ»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Источник: IFFHS