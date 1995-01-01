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    Дэвис, Диаш, Хакими – в символической сборной года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2021 года. Выбранная расстановка – 4-3-3.

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

    Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).

    Полузащитники: Жоржиньо («Челси»), Лионель Месси («ПСЖ»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

    Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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