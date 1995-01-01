«Чемпионат»: у Шиманьски диагностирован сильный ушиб. Он может не сыграть с «Зенитом»

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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, получивший травму в матче с «Уфой» (2:0), избежал серьезного повреждения.
По информации «Чемпионата», 22-летнему поляку диагностировали сильный ушиб. Участие Шиманьского в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» остается под вопросом. Решение об этом будет принято перед игрой.
- «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря.
- Столичный клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
- Клуб из Петербурга опережает «Динамо» на 2 очка.