«Чемпионат»: у Шиманьски диагностирован сильный ушиб. Он может не сыграть с «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, получивший травму в матче с «Уфой» (2:0), избежал серьезного повреждения.

По информации «Чемпионата», 22-летнему поляку диагностировали сильный ушиб. Участие Шиманьского в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» остается под вопросом. Решение об этом будет принято перед игрой.