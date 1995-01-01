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    «Чемпионат»: у Шиманьски диагностирован сильный ушиб. Он может не сыграть с «Зенитом»

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, получивший травму в матче с «Уфой» (2:0), избежал серьезного повреждения.

    По информации «Чемпионата», 22-летнему поляку диагностировали сильный ушиб. Участие Шиманьского в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» остается под вопросом. Решение об этом будет принято перед игрой.

    • «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря.
    • Столичный клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга опережает «Динамо» на 2 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +201

      ДЫРЯВЫЕ 39 минут назад

      Газпром денег даст и скажет что не может играть))))

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      Рейтинг: +2193

      Ziklop 55 минут назад

      значит шимулянт играть будет, комедия для идиота семака.

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      ...
      Рейтинг: +245

      Shotlandets86 > Ziklop 24 минуты назад

      Ты б за своими бомже-симулянтами следил, болотный, а не за парнем, которого по ногам лупят в каждой игре.

      2
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      Рейтинг: +432

      111Hunter111 59 минут назад

      Себа выздоравливай.

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