Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Голландец Гезюбююк рассудит «Зенит» и «Челси» в Лиге чемпионов

    УЕФА назначил судейскую бригаду на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

    Главным арбитром будет голландец Сердар Гезюбююк. Его помощники – Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Видеоассистенты – Камфус Йохем и Клэй Руперти. Резервный рефери – Йерун Мансхот.

    • Матч пройдет в среду, 8 декабря, в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 20:45 мск.
    • «Зенит» уже гарантировал себе путевку в ЛЕ, а «Челси» вышел в плей-офф ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +549

      jek718875 33 минуты назад

      Борьбы не будет, АБРАМОВИЧ по приказу,выставит второй состав, да и судья подстать, ГАЗОП***ЮК

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23196

      vladimir-7 35 минут назад

      Гезюбююк согласился на изменение своей фамилии на ГАЗОБЗЮК.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5290

      Давид59 45 минут назад

      О! Сердар! Где-то я уже это имя слышал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Беспонтий 45 минут назад

      наркоконтроль напрягся прочитав фамилии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1195

      Bozigit 1 час назад

      Нужно постараться громко хлопнуть дверь в ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12047

      Cleaner 1 час назад

      Сердар Сердару всегда поможет!..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5491

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Это же тот самый - лучший "друг" Слуцкого)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15265

      Garrincha58 2 часа назад

      Зениту вообще эта игра и на...не нужна им надо готовиться к Динамо вот там и увидим какой Семак тренер и как он умеет подготовить команду к матчу, который очень важный

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23196

      vladimir-7 > Garrincha58 1 час назад

      Увидели бы, если бы судили не продажные наши судьи, а так тормознут Динамо, да и ближайшую к Зениту команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      ДЫРЯВЫЕ 2 часа назад

      Челси вторым составом раком всю бомжарню нагнет,а семак снова пятиэтажный троллейбус поставит!
      Стыдно за помойных.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91879
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru