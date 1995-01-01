Голландец Гезюбююк рассудит «Зенит» и «Челси» в Лиге чемпионов

Борьбы не будет, АБРАМОВИЧ по приказу,выставит второй состав, да и судья подстать, ГАЗОП***ЮК
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».
Главным арбитром будет голландец Сердар Гезюбююк. Его помощники – Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Видеоассистенты – Камфус Йохем и Клэй Руперти. Резервный рефери – Йерун Мансхот.
- Матч пройдет в среду, 8 декабря, в Санкт-Петербурге.
- Начало – в 20:45 мск.
- «Зенит» уже гарантировал себе путевку в ЛЕ, а «Челси» вышел в плей-офф ЛЧ.