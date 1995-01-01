Голландец Гезюбююк рассудит «Зенит» и «Челси» в Лиге чемпионов

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

Главным арбитром будет голландец Сердар Гезюбююк. Его помощники – Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Видеоассистенты – Камфус Йохем и Клэй Руперти. Резервный рефери – Йерун Мансхот.