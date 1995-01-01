Лига 1. Гол Вейналдума на 92-й минуте спас «ПСЖ» от поражения от «Ланса»

У ПСЖ во Франции точно такие же проблемы , как у Зенита в России . Состав классный , лучший в Лиге , а игры - нет ! Чуть навяжут борьбу по всему полю , так и ничего ни в защите , ни в атаке не получается . И зачем Тухеля сменили на этого Почеттино ? не понимаю ...
Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» ушел от поражения от «Ланса». На 90+2 минуте с передачи Килиана Мбаппе отличился полузащитник Джорджиньо Вейналдум.
Парижане лидируют с 13-очковым отрывом. «Ланс» занимает пятую строчку.
Франция. Лига 1. 17-й тур
Голы: 1:0 – Фофана, 62; 1:1 – Вейналдум, 90+2.
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