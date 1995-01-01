Лига 1. Гол Вейналдума на 92-й минуте спас «ПСЖ» от поражения от «Ланса»

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» ушел от поражения от «Ланса». На 90+2 минуте с передачи Килиана Мбаппе отличился полузащитник Джорджиньо Вейналдум.

Парижане лидируют с 13-очковым отрывом. «Ланс» занимает пятую строчку.

Франция. Лига 1. 17-й тур

Ланс – ПСЖ – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Фофана, 62; 1:1 – Вейналдум, 90+2.

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