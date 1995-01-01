Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Лига 1. Гол Вейналдума на 92-й минуте спас «ПСЖ» от поражения от «Ланса»

    Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» ушел от поражения от «Ланса». На 90+2 минуте с передачи Килиана Мбаппе отличился полузащитник Джорджиньо Вейналдум.

    Парижане лидируют с 13-очковым отрывом. «Ланс» занимает пятую строчку.

    Франция. Лига 1. 17-й тур

    Ланс – ПСЖ – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фофана, 62; 1:1 – Вейналдум, 90+2.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:05
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10037

      knikos 48 минут назад

      У ПСЖ во Франции точно такие же проблемы , как у Зенита в России . Состав классный , лучший в Лиге , а игры - нет ! Чуть навяжут борьбу по всему полю , так и ничего ни в защите , ни в атаке не получается . И зачем Тухеля сменили на этого Почеттино ? не понимаю ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21925

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А золотомячник что?.. Промолчал?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91777
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68279
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru