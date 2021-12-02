Вратарь «Факела» Свинов признан гением ноября в ФНЛ. Он близок к переходу в «Спартак»

Вот, если бы его признали гением ноябре в Чемпионшипе, дело другое. А так. Очередной комический трансфер от Федуна.
ФНЛ выбрала самого яркого футболиста лиги в ноябре.
Гением месяца был признан вратарь «Факела» Илья Свинов. Ранее сообщалось, что 21-летний голкипер близок к переходу в «Спартак».
- Свинов пропустил 22 гола в 22 матчах текущего сезона ФНЛ.
- Он провел 11 матчей на ноль.
- Контракт вратаря с «Факелом» истекает летом 2022 года.
Илья Свинов — Гений ноября в Олимп-ФНЛ!21-летний кипер переехал в Воронеж перед началом сезона из «Носты», сыграл 11 сухих матчей и, как говорят, обратил на себя внимание клуба РПЛТеперь именно вы можете определить приз для Ильи! https://t.co/niej1UdEPf pic.twitter.com/1wdashxMLO— ФНЛ | Лучшая лига мира (@FNLeague) December 2, 2021