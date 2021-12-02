Вратарь «Факела» Свинов признан гением ноября в ФНЛ. Он близок к переходу в «Спартак»

ФНЛ выбрала самого яркого футболиста лиги в ноябре.

Гением месяца был признан вратарь «Факела» Илья Свинов. Ранее сообщалось, что 21-летний голкипер близок к переходу в «Спартак».

Илья Свинов — Гений ноября в Олимп-ФНЛ!21-летний кипер переехал в Воронеж перед началом сезона из «Носты», сыграл 11 сухих матчей и, как говорят, обратил на себя внимание клуба РПЛТеперь именно вы можете определить приз для Ильи! https://t.co/niej1UdEPf pic.twitter.com/1wdashxMLO