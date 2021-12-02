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    Вратарь «Факела» Свинов признан гением ноября в ФНЛ. Он близок к переходу в «Спартак»

    ФНЛ выбрала самого яркого футболиста лиги в ноябре.

    Гением месяца был признан вратарь «Факела» Илья Свинов. Ранее сообщалось, что 21-летний голкипер близок к переходу в «Спартак».

    • Свинов пропустил 22 гола в 22 матчах текущего сезона ФНЛ.
    • Он провел 11 матчей на ноль.
    • Контракт вратаря с «Факелом» истекает летом 2022 года.

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    Источник: твиттер ФНЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +356

      SLADE2019 17 минут назад

      Вот, если бы его признали гением ноябре в Чемпионшипе, дело другое. А так. Очередной комический трансфер от Федуна.

      0
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      Рейтинг: +506

      jek718875 25 минут назад

      На фото совсем не похож на СВИНОВА

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      Рейтинг: +83

      тарясятник 55 минут назад

      с нетерпением ждём трансфера будущей легенды спартака :D

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      Рейтинг: +17825

      derrik2000 > тарясятник 43 минуты назад

      Ничё тебя не берёт!
      Молодец.
      Как говорится, восстаёшь, из пепла и первым отписываешься в комментариях по околоспартаковской новости.)

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      Рейтинг: +3720

      Бомбардиръ > тарясятник 36 минут назад

      Такая будет легенда, что Спартак впоследствии переименуют в СК им. Свинова)

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