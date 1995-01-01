ЦСКА в третий раз перенес заседание совета директоров

Кто-то перенес ковид. А кто-то перенес заседание совета директоров, да ещё и в третий раз!
ЦСКА вновь принял решение перенести заседание совета директоров, сообщает журналист Иван Карпов.
Перенос совета директоров связан с массовым задержанием фанатов ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Ориентировочно заседание пройдет в середине декабря. На нем менеджмент клуба должен представить стратегию клуба на зимнее трансферное окно.
- ЦСКА идет на 6-м месте в РПЛ.
- В 17-м туре столичный клуб сыграет на выезде с «Крыльями Советов».