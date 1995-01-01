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    ЦСКА в третий раз перенес заседание совета директоров

    ЦСКА вновь принял решение перенести заседание совета директоров, сообщает журналист Иван Карпов.

    Перенос совета директоров связан с массовым задержанием фанатов ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

    Ориентировочно заседание пройдет в середине декабря. На нем менеджмент клуба должен представить стратегию клуба на зимнее трансферное окно.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +737

      Untitled-1 1 час назад

      Кто-то перенес ковид. А кто-то перенес заседание совета директоров, да ещё и в третий раз!

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