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    Братья Кангва и Хлусевич – в старте «Арсенала». Худяков, Петров и Ненахов выйдут у «Локо»

    Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Локомотива» на матч 16-го тура РПЛ.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Степанов, Радакович, Сокол, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Хлусевич, К. Кангва, Марков.

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Мурило, Едвай, Рыбус, Петров, Баринов, Марадишвили, Бека-Бека, Смолов, Лисакович.

    • Матч в Туле начнется в 19:00 мск.
    • «Локомотив» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • «Арсенал» замыкает таблицу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +32359

      zra78 47 минут назад

      Запасные: Савин, Пабло, Сильянов, Чёрный, Рыбчинский, Борисенко, Бабкин, Зинович, Хлынов. Да уж...))

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      Рейтинг: +221

      SpartakMoskwa > zra78 11 минут назад

      Одна молодежь))))

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