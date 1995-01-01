Братья Кангва и Хлусевич – в старте «Арсенала». Худяков, Петров и Ненахов выйдут у «Локо»

Запасные: Савин, Пабло, Сильянов, Чёрный, Рыбчинский, Борисенко, Бабкин, Зинович, Хлынов. Да уж...))
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Локомотива» на матч 16-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Степанов, Радакович, Сокол, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Хлусевич, К. Кангва, Марков.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Мурило, Едвай, Рыбус, Петров, Баринов, Марадишвили, Бека-Бека, Смолов, Лисакович.
- Матч в Туле начнется в 19:00 мск.
- «Локомотив» идет на 4-м месте в РПЛ.
- «Арсенал» замыкает таблицу.