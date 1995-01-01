Дзюба отдал ассист в матче с ЦСКА. Это его 13-е результативное действие за 10 последних игр в РПЛ

После получения мяча в офсайде, но все знают, что зюбе офсайды разрешены правилами рпл.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в стартовый состав на матч 16-го тура РПЛ против ЦСКА. Он вышел на замену на 67-й минуте вместо Сердара Азмуна.
На 95-й минуте Дзюба отдал результативную передачу на Андрея Мостового.
- За 10 последних матчей в РПЛ Дзюба забил 10 голов и отдал три ассиста.
- Только в одной игре из последних десяти Дзюба уходил с поля без результативного действия – в матче против «Урала», когда была ничья 0:0.