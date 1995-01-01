Дзюба отдал ассист в матче с ЦСКА. Это его 13-е результативное действие за 10 последних игр в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в стартовый состав на матч 16-го тура РПЛ против ЦСКА. Он вышел на замену на 67-й минуте вместо Сердара Азмуна.

На 95-й минуте Дзюба отдал результативную передачу на Андрея Мостового.