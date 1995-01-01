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    Дзюба отдал ассист в матче с ЦСКА. Это его 13-е результативное действие за 10 последних игр в РПЛ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в стартовый состав на матч 16-го тура РПЛ против ЦСКА. Он вышел на замену на 67-й минуте вместо Сердара Азмуна.

    На 95-й минуте Дзюба отдал результативную передачу на Андрея Мостового.

    • За 10 последних матчей в РПЛ Дзюба забил 10 голов и отдал три ассиста.
    • Только в одной игре из последних десяти Дзюба уходил с поля без результативного действия – в матче против «Урала», когда была ничья 0:0.

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    Источник: «Гол»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11599

      NewLife 55 минут назад

      После получения мяча в офсайде, но все знают, что зюбе офсайды разрешены правилами рпл.

      2
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      Рейтинг: +553

      прабабушка краба > NewLife 25 минут назад

      завязывай своими волосатыми ручонками глупости печатать. Дзюба может и нет, а ты точно ослеп

      0
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      Рейтинг: +8534

      "supermax" 56 минут назад

      Ну че там? ... Ура чтоль

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