В стадион «Лусаил», который примет финал ЧМ-2022, вложили миллиард

Тамим Эль Абед, менеджер проектов стадиона «Лусаил», который примет финал ЧМ-2022, рассказал об арене. По его словам, строительство обошлось в миллиард долларов.

«Главное, чему мы научились у коллег из России – это работа по доступу болельщиков на стадион, а также «крауд-менеджмент» – управление толпой. Еще один момент касается индустрии гостеприимства и ее реализации на стадионе.

Все развитие проекта с предварительной синхронизацией, построением объекта, а также операционными издержками оцениваются в один миллиард долларов. Это крупнейший стадион среди тех арен, которые примут ЧМ-2022.

Вместимость стадиона, которую мы официально заявили для ФИФА – 80 тысяч мест, но она может быть увеличена до 85-86 тысяч.

При полной посадке, в том числе по VIP-гостям – с учетом зрителей и всех участников соревнований (технический персонал, ТВ и СМИ) – единовременно стадион может принять до 100 тысяч человек.

На стадионе 103 скай-бокса. В целом лаунж-зоны стадиона могут принять порядка 7200 человек, что составляет почти 10% от вместимости арены.

Мы всегда рассматриваем худший сценарий, потому что большинство людей, как правило, приезжает на стадион за час до начала матча. Это 60-70% болельщиков.

С учетом прохода всех зон досмотра и подъема на самый высокий этаж время прохода от прилегающей территории до кресла на трибуне займет от 12 до 14 минут.

Строительство стадиона полностью завершено. Также готова станция метро в непосредственной близости, дорога к арене, парковки, плюс варианты подъезда – как для автобусов команд, так и для шаттлов с болельщиками», – сказал Эль Абед.