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    В стадион «Лусаил», который примет финал ЧМ-2022, вложили миллиард

    Тамим Эль Абед, менеджер проектов стадиона «Лусаил», который примет финал ЧМ-2022, рассказал об арене. По его словам, строительство обошлось в миллиард долларов.

    «Главное, чему мы научились у коллег из России – это работа по доступу болельщиков на стадион, а также «крауд-менеджмент» – управление толпой. Еще один момент касается индустрии гостеприимства и ее реализации на стадионе.

    Все развитие проекта с предварительной синхронизацией, построением объекта, а также операционными издержками оцениваются в один миллиард долларов. Это крупнейший стадион среди тех арен, которые примут ЧМ-2022.

    Вместимость стадиона, которую мы официально заявили для ФИФА – 80 тысяч мест, но она может быть увеличена до 85-86 тысяч.

    При полной посадке, в том числе по VIP-гостям – с учетом зрителей и всех участников соревнований (технический персонал, ТВ и СМИ) – единовременно стадион может принять до 100 тысяч человек.

    На стадионе 103 скай-бокса. В целом лаунж-зоны стадиона могут принять порядка 7200 человек, что составляет почти 10% от вместимости арены.

    Мы всегда рассматриваем худший сценарий, потому что большинство людей, как правило, приезжает на стадион за час до начала матча. Это 60-70% болельщиков.

    С учетом прохода всех зон досмотра и подъема на самый высокий этаж время прохода от прилегающей территории до кресла на трибуне займет от 12 до 14 минут.

    Строительство стадиона полностью завершено. Также готова станция метро в непосредственной близости, дорога к арене, парковки, плюс варианты подъезда – как для автобусов команд, так и для шаттлов с болельщиками», – сказал Эль Абед.

    • Турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
    • Это 1-й чемпионат мира на Ближнем Востоке.
    • Чтобы сборная России попала на турнир, ей нужно выиграть 2 стыковых матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1964

      Enter2006 2 часа назад

      Научились у коллег из России? А налоги у вас тоже поднимут и пенсионный возраст после ЧМ как в России, чтобы ободрать население и вернуть деньги?

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      Рейтинг: +10349

      Fusballer 2 часа назад

      А сколько жизней рабочих ушло?

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      ...
      Рейтинг: +54635

      portero > Fusballer 1 час назад

      там не граждане работают, индусы в основном, а кто их считает?...

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      Рейтинг: +11783

      Cleaner 2 часа назад

      Скай-бокс, лаунж-зона, крауд-менеджмент... БОМБАРДИР, мы в России! Пишите по РУССКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наймите переводчиков, пусть они переведут непонятные слова на простой русский язык...(

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