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  • В стадион «Лусаил», который примет финал ЧМ-2022, вложили миллиард

В стадион «Лусаил», который примет финал ЧМ-2022, вложили миллиард

28 ноября 2021, 15:13
4

Тамим Эль Абед, менеджер проектов стадиона «Лусаил», который примет финал ЧМ-2022, рассказал об арене. По его словам, строительство обошлось в миллиард долларов.

«Главное, чему мы научились у коллег из России – это работа по доступу болельщиков на стадион, а также «крауд-менеджмент» – управление толпой. Еще один момент касается индустрии гостеприимства и ее реализации на стадионе.

Все развитие проекта с предварительной синхронизацией, построением объекта, а также операционными издержками оцениваются в один миллиард долларов. Это крупнейший стадион среди тех арен, которые примут ЧМ-2022.

Вместимость стадиона, которую мы официально заявили для ФИФА – 80 тысяч мест, но она может быть увеличена до 85-86 тысяч.

При полной посадке, в том числе по VIP-гостям – с учетом зрителей и всех участников соревнований (технический персонал, ТВ и СМИ) – единовременно стадион может принять до 100 тысяч человек.

На стадионе 103 скай-бокса. В целом лаунж-зоны стадиона могут принять порядка 7200 человек, что составляет почти 10% от вместимости арены.

Мы всегда рассматриваем худший сценарий, потому что большинство людей, как правило, приезжает на стадион за час до начала матча. Это 60-70% болельщиков.

С учетом прохода всех зон досмотра и подъема на самый высокий этаж время прохода от прилегающей территории до кресла на трибуне займет от 12 до 14 минут.

Строительство стадиона полностью завершено. Также готова станция метро в непосредственной близости, дорога к арене, парковки, плюс варианты подъезда – как для автобусов команд, так и для шаттлов с болельщиками», – сказал Эль Абед.

  • Турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
  • Это 1-й чемпионат мира на Ближнем Востоке.
  • Чтобы сборная России попала на турнир, ей нужно выиграть 2 стыковых матчах.

Источник: Sport24
Азия
Комментарии (4)
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Fusballer
1638103781
А сколько жизней рабочих ушло?
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Enter2006
1638103931
Научились у коллег из России? А налоги у вас тоже поднимут и пенсионный возраст после ЧМ как в России, чтобы ободрать население и вернуть деньги?
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Hektor 84
1638214478
Та пох! Они его строили на свои деньги а не на деньги налогоплательщиков и предпринимателей.
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