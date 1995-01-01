Дивеев: «Я ни разу в ЦСКА не побеждал «Зенит». Это очень больно. Невозможно, чтобы так было и дальше»

Положи парочку Зениту и все поменяется. "Мечты сбываются" Газпром ТМ
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Зенита». Будучи в московском клубе, он ни разу не побеждал петербуржцев.
«Я в ЦСКА уже почти три года, и ни разу не побеждал их. Ни разу! Для меня это очень больно. Отдам все силы – просто невозможно, чтобы так было и дальше.
Они – фавориты, три раза подряд были чемпионами, но нужно отнимать у них очки, дарить победу нашим болельщикам», – сказал Дивеев.
- Встреча в Москве начнется в 20:00 по Москве.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- ЦСКА в случае победы поднимется на 4-е место.