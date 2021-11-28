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  • Дивеев: «Я ни разу в ЦСКА не побеждал «Зенит». Это очень больно. Невозможно, чтобы так было и дальше»

Дивеев: «Я ни разу в ЦСКА не побеждал «Зенит». Это очень больно. Невозможно, чтобы так было и дальше»

28 ноября 2021, 12:15
25

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Зенита». Будучи в московском клубе, он ни разу не побеждал петербуржцев.

«Я в ЦСКА уже почти три года, и ни разу не побеждал их. Ни разу! Для меня это очень больно. Отдам все силы – просто невозможно, чтобы так было и дальше.

Они – фавориты, три раза подряд были чемпионами, но нужно отнимать у них очки, дарить победу нашим болельщикам», – сказал Дивеев.

  • Встреча в Москве начнется в 20:00 по Москве.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • ЦСКА в случае победы поднимется на 4-е место.

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (25)
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Бухбух
1638092485
С таким составом и с таким тренером ЦСКА еще долго не выиграет у Зенита.
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Блямба
1638094697
Есть другие боли но ты ,видимо, о них уже забыл. до марта...
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lihindic
1638096523
так будет дальше всегда. не парься
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raritet
1638100000
Если бы так сказал перед матчем с Лудогорцем, я бы наверное ещё понял твою боль: как можно проигрывать одному такому великому клубу как ЦСКА каким то болгарским колхозникам. А здесь то что расстраиваться - играешь с хорошо укомплектованным клубом с хорошим тренером, прекрасными болельщиками. Одним словом: Не парься.
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житель СПб
1638102002
"ЦСКА поднимется в случае победы"... Другие варианты комментаторы и не рассматривают. По комменту Дивеева только одно опасение - что этот защитник после таких слов начнет ломать техничных игроков Зенита.
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Аид666
1638107813
языком ... - не кули ворочать... делом доказывайте...
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Форвард 79
1638108064
Не только ты! Смерись)))
Ответить
Ганнибал Лектор
1638114131
В этом матче Зенит может проиграть только сам себе. Если будет играть как в Швеции - Дивеев порадуется. Если Зенит сыграет как с мясом - коням кабзда, а Дивеева ждёт очередной повод грустить
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paracetamol
1638127169
Не побеждал и не победишь никогда. Зенит чемпион и давит мелких шавок!
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rattyboy
1638127647
И боль будет вечной переходя в фантомно-хроническую
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