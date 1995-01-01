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    Дивеев: «Я ни разу в ЦСКА не побеждал «Зенит». Это очень больно. Невозможно, чтобы так было и дальше»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Зенита». Будучи в московском клубе, он ни разу не побеждал петербуржцев.

    «Я в ЦСКА уже почти три года, и ни разу не побеждал их. Ни разу! Для меня это очень больно. Отдам все силы – просто невозможно, чтобы так было и дальше.

    Они – фавориты, три раза подряд были чемпионами, но нужно отнимать у них очки, дарить победу нашим болельщикам», – сказал Дивеев.

    • Встреча в Москве начнется в 20:00 по Москве.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • ЦСКА в случае победы поднимется на 4-е место.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +574

      КрымForever 3 минуты назад

      Положи парочку Зениту и все поменяется. "Мечты сбываются" Газпром ТМ

      0
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      Рейтинг: +3465

      raritet 5 минут назад

      Если бы так сказал перед матчем с Лудогорцем, я бы наверное ещё понял твою боль: как можно проигрывать одному такому великому клубу как ЦСКА каким то болгарским колхозникам. А здесь то что расстраиваться - играешь с хорошо укомплектованным клубом с хорошим тренером, прекрасными болельщиками. Одним словом: Не парься.

      0
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      Рейтинг: +11852

      Литейный4 47 минут назад

      Смирись с этой участью! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: -4

      lihindic 1 час назад

      так будет дальше всегда. не парься

      1
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      Рейтинг: +2620

      Блямба 1 час назад

      Есть другие боли но ты ,видимо, о них уже забыл.
      до марта...

      2
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      Рейтинг: +2826

      Бухбух 2 часа назад

      С таким составом и с таким тренером ЦСКА еще долго не выиграет у Зенита.

      1
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