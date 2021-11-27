«Ни в коем случае не пропустите». РПЛ выпустила промо к матчу ЦСКА – «Зенит»

Пресс-служба РПЛ подготовила проморолик к матчу 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Он состоится завтра, 28 ноября.

«Тур уже огненный, а ведь еще не было матча ЦСКА – «Зенит». Ни в коем случае не пропустите», – написала лига.

Встреча в Москве начнется в 20:00 по Москве.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

ЦСКА в случае победы поднимется на 4-е место.