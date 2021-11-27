«Ни в коем случае не пропустите». РПЛ выпустила промо к матчу ЦСКА – «Зенит»

Пресс-служба РПЛ подготовила проморолик к матчу 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Он состоится завтра, 28 ноября.
«Тур уже огненный, а ведь еще не было матча ЦСКА – «Зенит». Ни в коем случае не пропустите», – написала лига.
- Встреча в Москве начнется в 20:00 по Москве.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- ЦСКА в случае победы поднимется на 4-е место.
Тур уже огненный, а ведь еще не было матча #ЦСКАЗенитЛидер #ТинькоффРПЛ примет бой в Москве завтра в 20:00 МСКНи в коем случае не пропустите pic.twitter.com/RPRsH6fIdw— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 27, 2021