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    «Ни в коем случае не пропустите». РПЛ выпустила промо к матчу ЦСКА – «Зенит»

    Пресс-служба РПЛ подготовила проморолик к матчу 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Он состоится завтра, 28 ноября.

    «Тур уже огненный, а ведь еще не было матча ЦСКА – «Зенит». Ни в коем случае не пропустите», – написала лига.

    • Встреча в Москве начнется в 20:00 по Москве.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • ЦСКА в случае победы поднимется на 4-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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    27.11.2021 23:34
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