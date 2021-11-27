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    Классон прервал 16-матчевую серию без голов в РПЛ

    В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Химками» и «Краснодаром». На шестой минуте счет открыл полузащитник гостей Виктор Классон.

    Швед забил в РПЛ впервые с мая, прервав 16-матчевую серию без голов в турнире.

    • Классону ассистировал летний новичок «Краснодара» Джон Кордоба.
    • «Краснодар» в случае победы поднимется в зону еврокубков.
    • «Химки» не побеждают в основное время 6 матчей подряд.

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    Источник: Бомбардир.ру

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