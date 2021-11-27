Классон прервал 16-матчевую серию без голов в РПЛ

В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Химками» и «Краснодаром». На шестой минуте счет открыл полузащитник гостей Виктор Классон.
Швед забил в РПЛ впервые с мая, прервав 16-матчевую серию без голов в турнире.
- Классону ассистировал летний новичок «Краснодара» Джон Кордоба.
- «Краснодар» в случае победы поднимется в зону еврокубков.
- «Химки» не побеждают в основное время 6 матчей подряд.
Это что-то на барселонском pic.twitter.com/P9AM8AC6IU— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 27, 2021