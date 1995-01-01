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    Sport.es: тер Стеген отказался вести переговоры с «Ньюкаслом»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген не перейдет в «Ньюкасл».

    Английский клуб пытался провести переговоры с 29-летним футболистом, однако тот отказался.

    Немца смутили проблемы «Ньюкасла» с организационной структурой руководства после покупки саудовскими инвесторами.

    • В текущем сезоне тер Стеген пропустил 18 голов в 14 матчах.
    • Его контракт с «Барсой» действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость голкипера – 55 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +747

      ARSteven89 18 минут назад

      Высоковато взяли! Тем более из клуба, где только что приободрились после приглашения легенды на тренерский мостик!
      Обратите внимание на Дина Хендерсона, протирающего скамейку МЮ. Для первых трансферов Ньюкаслу можно просто поскрести по сусекам АПЛ.

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