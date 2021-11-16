BBC: глава АПЛ подаст в отставку из-за покупки «Ньюкасла» саудовскими инвесторами

Да бред какой-то. Что вообще плохого случилось? Хоффман арабов не любит? А то, что арабы владеют Манчестером Сити вот уже 12 лет ему было плевать?
Глава АПЛ Гари Хоффман покинет свой пост в ближайшее время.
По информации BBC, причиной стала реакция команд лиги на приобретение «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Хоффман посчитал себя виноватым в допущении этой сделки.
- Инвесторы из Саудовской Аравии купили клуб за 305 миллионов фунтов стерлингов.
- «Ньюкасл» планирует взять АПЛ или еврокубок в течение 5 лет.
- Команда идет в зоне вылета АПЛ.