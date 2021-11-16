BBC: глава АПЛ подаст в отставку из-за покупки «Ньюкасла» саудовскими инвесторами

Глава АПЛ Гари Хоффман покинет свой пост в ближайшее время.

По информации BBC, причиной стала реакция команд лиги на приобретение «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Хоффман посчитал себя виноватым в допущении этой сделки.