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    BBC: глава АПЛ подаст в отставку из-за покупки «Ньюкасла» саудовскими инвесторами

    Глава АПЛ Гари Хоффман покинет свой пост в ближайшее время.

    По информации BBC, причиной стала реакция команд лиги на приобретение «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Хоффман посчитал себя виноватым в допущении этой сделки.

    • Инвесторы из Саудовской Аравии купили клуб за 305 миллионов фунтов стерлингов.
    • «Ньюкасл» планирует взять АПЛ или еврокубок в течение 5 лет.
    • Команда идет в зоне вылета АПЛ.

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    Источник: BBC

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    16.11.2021 23:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10660

      BRO_football 6 минут назад

      Да бред какой-то. Что вообще плохого случилось? Хоффман арабов не любит? А то, что арабы владеют Манчестером Сити вот уже 12 лет ему было плевать?

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      Рейтинг: +21661

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      А глава РПЛ насрал бы на подобное обстоятельство.

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