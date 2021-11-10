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    Хави хочет досрочно вернуть Тринкау из аренды в «Вулверхэмптоне»

    Новый главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в услугах правого вингера Тринкау.

    В июле каталонский клуб отдал игрока в аренду «Вулверхэмптону» за 6 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов.

    По информации Mundo Deportivo, Хави хотел бы досрочно вернуть португальца в январе.

    • 21-летний Тринкау забил 1 гол в 9 матчах за «Вулверхэмптон».
    • Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2025 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9198

      Fusballer 10 минут назад

      В Вулверхэмптоне толком не заиграл. Какая уж тут Барселона. Но Хави правильно делает - надо просмотреть все ресурсы и понять, кого оставить, а от кого избавиться.

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