Хави хочет досрочно вернуть Тринкау из аренды в «Вулверхэмптоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в услугах правого вингера Тринкау.

В июле каталонский клуб отдал игрока в аренду «Вулверхэмптону» за 6 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов.

По информации Mundo Deportivo, Хави хотел бы досрочно вернуть португальца в январе.