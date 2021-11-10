Хави хочет досрочно вернуть Тринкау из аренды в «Вулверхэмптоне»

В Вулверхэмптоне толком не заиграл. Какая уж тут Барселона. Но Хави правильно делает - надо просмотреть все ресурсы и понять, кого оставить, а от кого избавиться.
Новый главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в услугах правого вингера Тринкау.
В июле каталонский клуб отдал игрока в аренду «Вулверхэмптону» за 6 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов.
По информации Mundo Deportivo, Хави хотел бы досрочно вернуть португальца в январе.
- 21-летний Тринкау забил 1 гол в 9 матчах за «Вулверхэмптон».
- Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.