Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах лидирует в АПЛ с сезона-2017/18 сразу по четырем показателям. Они следующие:

– голы (105);

– очки по системе «гол+пас» (145);

– удары в створ (266);

– касания в чужой штрафной (1340).