Новость - БУМ
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах лидирует в АПЛ с сезона-2017/18 сразу по четырем показателям. Они следующие:
– голы (105);
– очки по системе «гол+пас» (145);
– удары в створ (266);
– касания в чужой штрафной (1340).
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах лидирует в АПЛ с сезона-2017/18 сразу по четырем показателям. Они следующие:
– голы (105);
– очки по системе «гол+пас» (145);
– удары в створ (266);
– касания в чужой штрафной (1340).