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    Салах – лучший игрок АПЛ с сезона-2017/18 по четырем показателям

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах лидирует в АПЛ с сезона-2017/18 сразу по четырем показателям. Они следующие:

    – голы (105);

    – очки по системе «гол+пас» (145);

    – удары в створ (266);

    – касания в чужой штрафной (1340).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Squawka Football

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