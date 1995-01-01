«СЭ»: «Спартак» не будет продлевать контракт с Мелкадзе

Его уровень это команды, которые борются за выживание в РПЛ или лидеры ФНЛ. там он будет одним из лучших.
Нападающий Георгий Мелкадзе в ближайшее время покинет «Спартак».
По информации «Спорт-Экспресса», столичный клуб не намерен продлевать контракт с 24-летним форвардом.
Действующее соглашение Мелкадзе со «Спартаком» истекает летом 2022 года. Он покинет команду бесплатно, если не найдет себе новый клуб зимой.
- Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
- Из-за травмы он принял участие только в 1-м туре РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.