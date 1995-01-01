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    «СЭ»: «Спартак» не будет продлевать контракт с Мелкадзе

    Нападающий Георгий Мелкадзе в ближайшее время покинет «Спартак».

    По информации «Спорт-Экспресса», столичный клуб не намерен продлевать контракт с 24-летним форвардом.

    Действующее соглашение Мелкадзе со «Спартаком» истекает летом 2022 года. Он покинет команду бесплатно, если не найдет себе новый клуб зимой.

    • Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
    • Из-за травмы он принял участие только в 1-м туре РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +995

      Andrew01 43 минуты назад

      Его уровень это команды, которые борются за выживание в РПЛ или лидеры ФНЛ. там он будет одним из лучших.

      0
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      Рейтинг: +30401

      oyabun 1 час назад

      Второе пришествие Мелкадзе в Спартак закончилось так же неудачно как и первое. У парня много старания и активности на поле, но мастерства и техники недостаточно. Удачи в других клубах.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1115

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Такой игрок у которого спинной стресс нам не нужен пускай валит

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