«СЭ»: «Спартак» не будет продлевать контракт с Мелкадзе

Нападающий Георгий Мелкадзе в ближайшее время покинет «Спартак».

По информации «Спорт-Экспресса», столичный клуб не намерен продлевать контракт с 24-летним форвардом.

Действующее соглашение Мелкадзе со «Спартаком» истекает летом 2022 года. Он покинет команду бесплатно, если не найдет себе новый клуб зимой.